Costretta ad arrendersi di misura la Pirossigeno Cosenza sul parquet della Fortitudo Pomezia. Match acceso, quello del quarto turno di Serie A, caratterizzato dai continui ribaltamenti. Il primo tempo si conclude in parità: al vantaggio di Miguel Angelo risponde immediatamente Trentin. Nella ripresa le altre reti con gli ospiti che si portano in vantaggio con un autogol ma subiscono la rimonta dei laziali, che vanno sul 4-2. Tardiva la rete del 4-3 del quintetto di Paniccia che non riesce ad acciuffare il pari.

La cronaca

La partenza è favorevole agli ospiti che si fanno vedere nella metà campo avversaria con Everton, la scivolata di Miguel Angelo allontana il pericolo. Si sblocca il match al 2' con il guizzo vincente di Miguel Angelo sul secondo palo sul tiro cross di Raubo. Ristabilisce immediatamente la parità la Pirossigeno con il delizioso lob sotto porta di Trentin. Lupi ancora insidiosi all'ottavo con Fantecele: gioco di gambe del brasiliano e conclusione respinta da un difensore di casa.

Vicino al nuovo vantaggio il Pomezia con il tentativo di Binzaru sul quale Parisi dice di no. Il portierone calabrese si ripete pochi secondi dopo con una super parata, sempre sul pericolosissimo classe 2006 Binzaru. Sugli scudi anche l'estremo difensore della Fortitudo: Molitierno è infatti miracoloso sulla conclusione a botta sicura di Lo Cicero al 12'. Un'occasionissima per parte al minuto 15: al palo di Trentin risponde Tiaguinho con due tiri in rapida successione sui quali Parisi è sensazionale. Sono le ultime emozioni del primo tempo che si conclude sul risultato di parità.

Chance per la squadra di Paniccia in apertura di ripresa con la conclusione di prima intenzione di Bissoni sull'assist illuminante di Fantecele che non trova lo specchio della porta. Vantaggio dei lupi al 4' originato da un destro potentissimo di Lo Cicero deviato accidentalmente nella sua porta da Matteus. Molitierno superbo al 7': il portiere della Fortitudo nega a Everton la gioia del gol. I laziali ristabiliscono la parità al minuto 9: sugli sviluppi di un corner zampata decisiva di Matteus, che si fa così perdonare l'autogol. Controsorpasso dei padroni di casa completato con il destro potente di Miguel Angelo deviato da Everton.

Paniccia opta per il portiere di movimento nel tentativo di pareggiare i conti ma Molitierno recupera palla, si accorge della porta sguarnita e punisce gli ospiti con un rinvio letale per il poker del Pomezia. C'è ancora una flebile speranza per i bruzi quando a dieci secondi dalla sirena Miguel Angelo, in scivolata, nel tentativo di spazzare, manda nella sua porta un tiro insidioso di Lo Cicero. Scade però il tempo: finisce 4-3 per la Fortitudo Pomezia.

Il tabellino

FORTITUDO POMEZIA-PIROSSIGENO COSENZA 4-3 (pt 1-1)

POMEZIA: Molitierno, Tiaguinho, Miguel Angelo, Raubo, Matteus. Bonci, Silveri, Bueno, Binzaru, Verbeni, Capponi, Lara. All. Ceppi

COSENZA: Parisi, Trentin, Bissoni, Everton, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Bavaresco, Lo Cicero, Pedrinho. All. Paniccia

ARBITRI: Daniele Filannino di Jesi, Andrea Saggese di Rovereto. CRONO: Angelo Bottini di Roma 1.

MARCATORI: 02'23" pt e 12'20" st Miguel Angelo (P), 02'50" pt Trentin (C), 04'37" st aut. Matteus (C), 09'03" st Matteus (P), 14'33" st Molitierno (P) 19'50" st aut. Miguel Angelo (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaLavinium. Ammoniti: 04'12" st Rosato (C), 07'41" st Fantecele (C), 11'19" st Lo Cicero (C).