Partita a senso unico nel recupero della sesta giornata di Serie A. I lupi provano anche a rendersi pericolosi ma la difesa etnea non concede nulla. I campioni d’Italia si riscattano dopo l’eliminazione europea
Nulla da fare per la Pirossigeno Cosenza nel match di recupero della sesta giornata sul parquet della Meta Catania. Pesante il passivo con cui i lupi lasciano il PalaCatania: 5-0 per effetto delle reti di Podda, Silvestri, Carmelo Musumeci, Pulvirenti e Sacon, che permettono così ai campioni d'Italia di metabolizzare al meglio la scottante eliminazione dalla Champions League.
La cronaca
Il primo portiere ad essere chiamato in causa è quello rossoblù al 4'. Parisi vola a deviare in corner il sinistro potente di Turmena. La sbloccano i padroni di casa al minuto 6 con Podda che manda la palla in fondo al sacco dopo una combinazione con Sacon. Due giri di lancette e la Meta raddoppia con il piattone di Silvestri sugli sviluppi di un'azione d'angolo.
Si fa vedere la Pirossigeno al 9' con il sinistro ad incrociare di Fantecele, Timm tocca quel tanto che basta per mandare in corner. Il contropiede è letale però per gli ospiti che subiscono la terza rete ad opera di Musumeci, protagonista di un'azione insistita sulla quale si era fatto trovare pronto due volte Parisi prima di capitolare. Tocca poi proprio a Parisi in proiezione offensiva impegnare il collega Timm con un tiro potente dalla metà campo.
Prendono coraggio i lupi: Fantecele trova un varco sulla linea del fallo laterale, appoggia per l'accorrente Bissoni che viene anticipato nel momento della deviazione decisiva. Ancora il quintetto di Panicci pericoloso: Lo Cicero prende la mira e carica il destro, Timm si oppone. Giallo allo scadere, su azione da corner Pulvirenti segna il 4-0 ma ci sono dei dubbi perchè il pallone buca la rete. Dopo una serie di consultazioni i direttori di gara concedono il gol. La fortuna non aiuta i rossoblù che meriterebbero una gioia ma il palo respinge il destro angolato di Trentin. Si va al riposo sul 4-0 per gli etnei.
La Pirossigeno torna in campo con la chiara intenzione di rientrare in partita e porta subito due pericoli dalle parti di Timm, in entrambe le occasioni con Fantecele. Ci prova anche Rosato con un bel sinistro, attento l'estremo difensore di casa. E' però ancora la Meta ad andare a segno: azione bellissima dei campioni d'Italia finalizzata da Sacon.
A questo punto i lupi si spingono in massa nella metà campo avversaria: al termine di un lungo giro palla che coinvolge anche il power play Marcelinho, va alla conclusione Lo Cicero ma Timm allunga il piedone e dice di no. Nonostante la pressione i lupi non riescono a realizzare il gol della bandiera e il finale del PalaCatania segna la netta vittoria dei padroni di casa per 5 reti a zero.
IL TABELLINO
META CATANIA-PIROSSIGENO COSENZA 5-0 (pt 4-0)
CATANIA: Timm, Pulvirenti, Silvestri, Turmena, Musumeci C.. Manservigi, Podda, Musumeci G., Brunelli, Bocao, Sacon, Musumeci M. All. Juanra
COSENZA: Parisi, Bissoni, Marcelinho, Lo Cicero, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Trentin, Everton, Pedrinho. All. Paniccia
ARBITRO: Giulio Colombin di Bassano del Grappa, Angelo Bottini di Roma 1. CRONO: Davide Zingariello di Palermo.
MARCATORI: 06'45" pt Podda (CA), 08'18" pt Silvestri (CA), 09'47" pt Musumeci C. (CA), 17'30" pt Pulvirenti (CA), 06'53" st Sacon (CA).
NOTE: Gara disputata alle ore 19:00 al PalaCatania. Ammoniti: 08'51" pt Silvestri (CA), 04'08" st Marcelinho (CO).