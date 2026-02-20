Una vittoria dall’importanza capitale per la Pirossigeno Cosenza, che dà seguito al successo ottenuto sette giorni fa sul campo della Sandro Abate e nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, supera 5-3 la fortissima Feldi Eboli. Di Saponara, Tonidandel, Marcelinho e Canal (decisiva la sua doppietta nel finale) le reti dei padroni di casa che rilanciano i lupi in ottica salvezza.

La cronaca

Il primo pericolo del match lo porta la Feldi con il tentativo ravvicinato di Lucas Braga sul quale si fa trovare pronto Parisi. Rispondono subito i padroni di casa con la bordata di Arrieta respinta da Di Stanio. Occasioni a ripetizione da una parte e dall’altra in avvio. Al 4′ Parisi chiude lo specchio della porta sul destro a botta sicura di Felipinho. Sul capovolgimento di fronte Canal arriva con un pizzico di ritardo all’appuntamento con il gol. Sfortunati gli ospiti al minuto 11: la punizione calciata dall’ex Felipinho colpisce in pieno il palo, sulla ribattuta si avventa Gui che coglie un altro legno mentre sul terzo tentativo a stretto giro è miracoloso Parisi.

Poco più tardi la dea bendata volge le spalle ai padroni di casa in occasione della sfortunata e totalmente involontaria deviazione di Saponara che fa andare la palla in fondo al sacco per il vantaggio dei campani. Reazione rossoblù affidata ad un tiro molto molto insidioso di Canal respinto col piede da Di Stanio. Ci pensa Saponara al 16′ a pareggiare i conti spingendo in rete un tiro cross di Kevin Arrieta, che prima di regalare l’assist al compagno si era esibito in un aggancio al volo da applausi. Tutto vanificato dal nuovo vantaggio ebolitano firmato da Venancio, direttamente su calcio piazzato. Si va così al riposo sul risultato di 2-1 in favore degli ospiti.

Nei primi minuti della ripresa Vavà impegna due volte Di Stanio, attento in entrambe le occasioni a coprire il palo. Al sesto minuto il PalaPirossigeno urla di gioia sulla bordata di Tonidandel che gonfia la rete: 2-2. Emozioni a raffica tra l’undicesimo e il dodicesimo: Mateus realizza il classico gol dell’ex riportando avanti i suoi ma Canal prima e Marcelinho subito dopo direttamente da calcio piazzato firmano la rimonta dei lupi. Nel finale, con la Feldi Eboli sbilanciata alla ricerca del pari, arriva anche il 5-3 firmato ancora da Canal. Tripudio rossoblù.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-FELDI EBOLI 5-3 (pt 1-2)

COSENZA: Parisi, Tonidandel, Trentin, Vavà, Arrieta. De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Marcelinho, Canal, Saponara. All. Ibañes

EBOLI: Di Stanio, Venancio, Calderolli, Lucas Braga, Felipinho. Glielmi, Caponigro, Lavrendi, Gui, Echavarria, Mateus, Selucio. All. Antonelli

ARBITRI: Giovanni Zannola di Ostia Lido, Luca Paverani di Roma 2.

CRONO: Domenico Saccà di Reggio Calabria.

MARCATORI: 11’44” pt (aut.) Saponara (E), 16’03” pt Saponara (C), 18’44” pt Venancio (E), 06’50” st Tonidandel (C), 10’45” st Mateus (E), 11’11” st e 19’17” st Canal (C), 12’20” st Marcelinho (C).

NOTE: Gara disputata alle 20:30 al PalaPirossigeno di fronte a circa 500 spettatori. Ammoniti: 15’55” pt Caponigro (E), 05’16” st Felipinho (E), 10’44” st Marchio (C).