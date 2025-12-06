Fine settimana intenso nei campionati di Serie A2 Élite e Serie A2 di futsal, dove le squadre calabresi sono chiamate a dare risposte importanti. Nel girone B di A2 Élite il Soverato torna al successo battendo 3-2 il Mascalucia nell’anticipo dell’undicesima giornata. Una vittoria preziosa per la squadra di Leo Tuoto, che conferma i primi segnali di crescita dopo il cambio in panchina.

I biancorossi vanno a segno con Ronaldo, Gallinica e Marco Scigliano. Gli ospiti rispondono con D’Arrigo, che firma l’1-1 nel primo tempo, e con Longo, che nel finale accorcia e rende gli ultimi secondi carichi di tensione. Il Soverato Futsal resiste e sale a 14 punti, allungando sulla zona playout e ritrovando fiducia in vista del prosieguo della stagione.

La classifica del girone B vede in testa il Benevento con 27 punti, seguito da Taranto e Lazio a 22. A 18 c’è la Futura, impegnata oggi alle 17:00 sul campo del Città di Melilli, fanalino di coda ma sempre temibile in casa. Per i gialloblù si tratta di una sfida cruciale per restare agganciati al treno playoff.

Serie A2: Acri e Blingink in cerca di ossigeno

Giornata improtante anche nel girone D di Serie A2, dove si gioca l’ottavo turno. L’Acri ospita il Regalbuto in un match che pesa tantissimo in chiave salvezza: le due formazioni sono appaiate e un risultato positivo potrebbe dare slancio ai rossoneri.

Trasferta impegnativa per la Blingink Soverato, attesa a Roma dall’History 3Z. Anche qui la posta in palio è alta, con punti vitali per uscire dalla parte bassa della classifica. Entrambe le gare inizieranno alle 15:00.