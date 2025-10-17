Pirossigeno, Cadi Futura, Soverato Futsal, Blingink Soverato e Città di Acri cercano punti preziosi tra Serie A, A2 Élite e girone D di A2: match già cruciali per la classifica e per il morale

Weekend intenso per le squadre calabresi impegnate nei principali campionati nazionali di futsal. In Serie A, la Pirossigeno Cosenza è attesa questa sera (ore 20.30) al Palapirossigeno per la sfida contro il Mantova. La formazione di coach Paniccia, ancora ferma a zero punti dopo quattro giornate, punta a centrare la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico per invertire la rotta in classifica.

In A2 Élite, riflettori puntati su Cadi Antincendi Futura, che sempre oggi ma alle 19.30 ospiterà la New Taranto, capolista del girone B a quota 9 insieme al Benevento. I reggini, fermi a 6 punti, cercano il successo per agganciare proprio i pugliesi. Sempre nello stesso girone, la matricola Soverato Futsal, protagonista di un ottimo avvio con due vittorie, sarà impegnata nella delicata trasferta siciliana contro l’Atletico Canicattì, altra neopromossa.

Scendendo in A2 (girone D), sia la Blingink Soverato che il Città di Acri vanno a caccia di riscatto dopo le sconfitte della prima giornata. I soveratesi – che hanno esordito in campionato perdendo 7-4 in casa contro il Messina – saranno ospiti dell’Eur Roma, che all’esordio ha superato in trasferta 7-3 proprio l’Acri. I rossoneri, invece, cercheranno i primi punti stagionali nella trasferta in Sicilia contro la neopromossa Marsala.