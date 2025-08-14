Buon sangue non mente. Francesco Gattuso, classe 2007 e figlio di Gennaro Gattuso, storico centrocampista del Milan e attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana, è ufficialmente un nuovo giocatore del Vázquez Cultural. Il giovane difensore giocherà dunque a Marbella, città dove la famiglia Gattuso possiede casa da tempo, per disputare la prossima stagione nella Juvenil División de Honor spagnola (il maggior campionato giovanile della Spagna).

«Da parte della nostra società – si legge nel comunicato diffuso dal club spagnolo – , desideriamo dare il benvenuto ai nuovi acquisti che difenderanno i nostri colori nella prossima stagione»

La notizia ha subito richiamato l’attenzione degli appassionati non solo per il legame familiare con il commissario tecnico azzurro, ma anche perché non è l’unico Francesco Gattuso a farsi strada nel calcio: nelle scorse settimane, un altro Francesco, in questo caso cugino del ct ,ha firmato con la Sanremese in Serie D, confermando che la passione per il calcio scorre nel sangue della famiglia calabrese di Schiavonea.