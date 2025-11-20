Adesso è ufficiale, per tornare al Mondiale del 2026, l’Italia dovrà prima battere l’Irlanda del Nord il 26 marzo 2026 e poi giocarsi tutto in finale (il 31) contro Bosnia o Galles. Non sarà una passeggiata di salute, ma un altro fallimento sarebbe l’ennesima catastrofe per il calcio italiano. Ma c’è qualcosa che non possiamo dimenticare: siamo l’Italia. Siamo caduti mille volte e mille volte ci siamo rialzati. È (purtroppo o per fortuna) nel nostro Dna.

Ora tocca a Gennaro Gattuso, il nostro “Ringhio” da Schiavonea. Ci affidiamo alla sua grinta e alla sua rabbia buona. In queste partite non basta giocare bene, ma bisogna morderle, sentirle dentro, crederci fino all’ultimo respiro, proprio come faceva lui in campo e adesso in panchina. Le radici calabresi di Gattuso parlano di passione, carattere e determinazione. Tutte qualità che il tecnico è chiamato a trasmettere agli Azzurri.

Se l’Italia batterà l’Irlanda del Nord il 26 marzo 2026, la finale si giocherà il 31 marzo in trasferta, contro una tra Galles o Bosnia. Nel primo caso, la gara potrebbe svolgersi al Cardiff City Stadium o al Millennium Stadium, tempio del rugby e scenario della finale di Champions persa dalla Juventus nel 2017. Nel caso della Bosnia, il match si giocherebbe con ogni probabilità a Zenica, altro stadio caldo. Due sfide (speriamo) da affrontare con concentrazione e grinta. La testa deve essere più forte della tecnica.

L’Italia di oggi ha bisogno della stessa intensità e della stessa passione che ha contraddistinto il Gattuso calciatore e campione del Mondo 2006. Come detto, non è solo tecnica: è cuore, testa, grinta pura. Gli Azzurri devono affrontare queste partite lottando per ogni pallone, con l’orgoglio di un intero Paese.