Nonostante il contratto in scadenza nel 2026 non rappresenti un ostacolo, le offerte da club professionistici avrebbero potuto spingere Giuliodori a lasciare Reggio. Invece, il giovane terzino sembra deciso a restare e a dimostrare tutto il suo valore in amaranto. La società, che lo considera un elemento chiave, sta valutando con attenzione la sua riconferma.

Gianfranco Giuliodori ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia della Reggina, collezionando 30 presenze tra campionato e Coppa Italia e realizzando gol come quello a Licata e quello all’esordio in Coppa contro la Vibonese. Essendo ormai “over” per la categoria ha, allo stesso modo, tutte le carte in regola per fare la differenza. Veloce e duttile, potrebbe giocarsi le sue possibilità anche da mezzala, ampliando così il suo contributo in campo.

Nonostante le sirene di altre squadre, Giuliodori è motivato a continuare il suo percorso a Reggio Calabria, puntando a crescere e a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra. La società, che lo stima molto, si sta muovendo per confermare un giocatore prezioso sia in difesa sia in fase offensiva. Il futuro di Giuliodori potrebbe quindi restare in amaranto, dove avrà l’occasione di diventare uno dei protagonisti del prossimo campionato, in una squadra che dovrà essere costruita per stravincere.