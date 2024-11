L’ex operatore di mercato di Cosenza e Vibonese sposa il progetto degli irpini. Salto di qualità per il direttore sportivo calabrese

L’operatore di mercato calabrese Gigi Condó riparte da Avellino per dare l’assalto alla Serie B insieme ad un totem come Giorgio Perinetti. Il club biancoverde, infatti, ha comunicato di averlo nominato come capo dell’area tecnica fino al 30 Giugno 2025.

Lo stesso, però, si avvarrà della collaborazione del direttore sportivo Luigi Condò e del responsabile dell’area scouting Pierfrancesco Strano. Condó ha lavorato in Calabria dapprima a Cosenza, poi a Vibo Valentia. Nella prima esperienza vinse il campionato di Seconda divisione nel 2013-2014 contribuendo con una serie di intuizioni di calciomercato a strappare il pass per l’allora Prima divisione.

Di recente, invece, meno fortunata l’esperienza al Razza con il patron Caffo culminata con una retrocessione amara in Serie D. Ora la nuova occasione al Partenio al cospetto di una tifoseria numerosa e ambiziosa.