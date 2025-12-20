Simbolo di speranza, pace e unità, la staffetta attraversa ben 9 comuni calabresi. In serata è attesa a Catanzaro. L'assessore allo sport gioiese, Totò Parrello: «Data storica per noi»

Un evento di straordinaria importanza è stato accolto a Gioia Tauro: il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Simbolo di speranza e unità, la staffetta attraversa la nostra Regione, toccando ben nove Comuni: Reggio Calabria, Gioia Tauro, Rosarno, Tropea, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro.



La fiamma ha attraversato la città di Gioia Tauro dalle ore 9:15 del mattino, per poi dirigersi verso Rosarno. Verso mezzogiorno è attesa a Vibo Valentia; nel pomeriggio, dalle 14:30, farà tappa a Lamezia Terme, per concludere il suo tragitto odierno in serata, alle 19:30 a Catanzaro. Il suo transito rappresenta un messaggio di pace, amicizia e celebrazione dei valori dello sport, collegando l'antichità greca ai Giochi moderni attraverso un viaggio carico di storia, cultura e passione, che unisce le comunità locali.

Nonostante la pioggia che cadeva lenta e sottile, le strade di Gioia Tauro si sono riempite di entusiasmo, creando un legame speciale tra i cittadini e l'arrivo delle Olimpiadi, per un momento di condivisione di livello globale. Le celebrazioni sono iniziate nei pressi della chiesa di San Gaetano Catanoso, in un’atmosfera di grande allegria. La parata ha visto sfilare tedofori, rappresentanti delle istituzioni, accompagnati dalle musiche della carovana olimpica.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella: «Abbiamo accolto con gioia, in un clima di grande festa, il passaggio della fiamma olimpica. Rappresenta un segnale di buon augurio per la città che, grazie all'assessorato allo sport, nel prossimo futuro si appresta ad ospitare altri grandi eventi». Parole cariche di orgoglio sono state pronunciate anche dall’assessore allo sport di Gioia Tauro, Totò Parrello: «Finalmente anche da noi è passata la torcia olimpica. Appena ci hanno comunicato questa opportunità, l'abbiamo colta al volo. Rappresenta una data storica per la nostra città».