Il massaggio cardiaco praticato dal dottor Santisi e dal tecnico Cormaci ha permesso di stabilizzare il ragazzo. L’amministrazione comunale e la società Melito lodano il gesto dei due protagonisti, che hanno agito con sangue freddo e professionalità

Momenti di grande paura si sono vissuti durante la partita del campionato calabrese Under 19 tra Africo e Melito di Porto Salvo. Davide Oliveri, giovane calciatore del Melito, è stato colto da un malore pochi minuti dopo essere entrato in campo nel secondo tempo della sfida tra le due formazioni reggine.

L’intervento tempestivo dell’allenatore Antonio Cormaci e del dottor Mimmo Santisi ha di fatti evitato il peggio e permesso di stabilizzare il ragazzo. Tecnico e medico hanno infatti praticato massaggio cardiaco e respirazione artificiale hanno garantito i soccorsi necessari fino all’arrivo del personale sanitario. Il giovane calciatore è stato trasportato all’Ospedale di Locri, dove gli accertamenti hanno escluso complicazioni ed è stato dunque dimesso poche ore dopo.

La società Melito ha diffuso una nota ufficiale: «Rassicuriamo tutti che il nostro tesserato Davide Oliveri sta meglio. La tac è negativa, ma sarà tenuto sotto osservazione. Auguriamo un presto rientro a casa. Un grazie speciale all’allenatore Antonio Cormaci e al dottor Mimmo Santisi per il pronto intervento in campo».

Anche il Comune di Melito Porto Salvo, con il sindaco Nastasi, ha lodato il gesto dei due protagonisti: «Esprimiamo gratitudine e ammirazione verso il dottor Santisi e l’allenatore Cormaci che hanno salvato la vita al giovane calciatore. A Davide e alla sua famiglia va tutto il nostro pensiero e vicinanza».