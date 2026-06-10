La prima tappa della corsa internazionale Under 23 passerà dalla città jonica. Circolazione sospesa tra le 13.30 e le 15 lungo il percorso di gara, divieti di sosta dalle 12.

La Città di Siderno si prepara ad accogliere il passaggio della prima tappa del Giro d'Italia Next Gen 2026, la competizione internazionale riservata ai migliori talenti del ciclismo Under 23 che prenderà il via domenica 14 giugno.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni ha salutato con favore il passaggio della carovana rosa, sottolineando non solo il valore sportivo dell'evento, organizzato dalla società RCS Sport, ma anche l'importante ricaduta in termini di promozione del territorio.

La manifestazione offrirà infatti una vetrina nazionale e internazionale alla città jonica, che da sette anni può fregiarsi del riconoscimento della Bandiera Blu assegnato dalla Fee per la qualità delle acque e dei servizi.

Per consentire il regolare svolgimento della gara e garantire la sicurezza di atleti e cittadini, il comandante della Polizia Locale Antonello Ruggiero ha emanato l'ordinanza n. 58 del 9 giugno 2026 che dispone il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12 alle ore 15 di domenica 14 giugno lungo il percorso interessato dalla corsa.

Prevista inoltre la sospensione temporanea della circolazione stradale dalle ore 13.30 alle ore 15 circa sulle principali arterie attraversate dai corridori: via Mediterraneo, via Ionio, corso della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, via Enrico Fermi e via Nazionale, tutte ricadenti nel tratto urbano della Statale 106.

Durante il passaggio della corsa gli accessi provenienti dalle strade laterali saranno chiusi mediante transenne e nastro segnaletico e presidiati dagli agenti della Polizia Locale con il supporto delle associazioni di volontariato.

L'amministrazione ricorda inoltre che, negli orari indicati dall'ordinanza, sarà vietato attraversare le strade interessate dal percorso di gara o accedere alle traverse che si immettono sulla Statale 106, invitando cittadini e automobilisti a programmare per tempo i propri spostamenti.