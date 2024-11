Tre giornate di squalifica per Patti, due turni di stop a Bensaja. Ammende alle società Vibonese, Cosenza e Catanzaro

Il giudice sportivo di Lega Pro, Pasquale Marino, in merito alla gare della diciassettesima giornata di ritorno, tra i giocatori ha squalificato per tre Patti (Catanzaro), per due Bensaja (Catanzaro). Per una giornata: Marano (Melfi). Tra le società, ammende a: Vibonese (3mila euro), Lecce (1500 euro), Akragas, Catanzaro, Cosenza (500 euro), Taranto (300 euro).

f.p.