Una rete del capitano basta per eliminare i romagnoli. Il centravanti giallorosso suona la carica per la semifinale play off contro lo Spezia: «Non partiamo favoriti, ma ci crediamo»

Una zampata di “Re” Pietro Iemmello regala al Catanzaro l’accesso alle semifinali playoff di Serie B. Al “Ceravolo” finisce 1-0 contro un Cesena mai domo, ma punito nella ripresa dall’attaccante giallorosso, bravo a finalizzare l’azione immediatamente successiva al rigore parato da Pigliacelli. È lì che la partita gira, e con essa, forse, anche la stagione.

Nel post-gara, Iemmello ha analizzato la prestazione: «Innanzitutto faccio i complimenti ai miei compagni – ha detto in conferenza stampa – perché non era facile oggi contro una squadra forte e in forma. La parata di Mirko ci ha dato fiducia, ci ha fatto credere che ce la potevamo fare. La mia rete? È arrivato il pallone in area e sono stato bravo a insaccarlo».

Il Catanzaro approda per il secondo anno consecutivo alle semifinali, ma stavolta lo fa con un gruppo rinnovato e un allenatore, Fabio Caserta, che in tanti avevano frettolosamente messo in discussione. «Questa squadra non ha ereditato nulla da quella dell’anno scorso – ha sottolinetao il bomber giallorosso – abbiamo cambiato modo di giocare, interpreti, e ci è voluto tempo per creare un’identità. Caserta è stato bravo a tenerci uniti quando tutto sembrava complicato».

Ora l’ostacolo si chiama Spezia, ma l’entusiasmo cresce: «Non partiamo con i favori del pronostico – ammette Iemmello – ma nei playoff può succedere di tutto. In quattro partite a volte va avanti chi meno ti aspetti».