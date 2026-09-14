È ripartito nel fine settimana appena trascorso il calcio dilettantistico calabrese. Con l’avvio dei campionati di Eccellenza e Promozione sono tornati in campo giocatori, allenatori, tifosi e dirigenti, ma anche quel patrimonio di storie, emozioni e immagini che rende unico il calcio dei nostri territori. Una prima giornata che ha regalato gol, risultati e vittorie, ma anche momenti apparentemente semplici capaci di raccontare l’essenza del calcio “di periferia”.

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Eccellenza calabrese, al via il campionato: tutti i risultati della prima giornata

Redazione sport
Eccellenza calabrese, al via il campionato: tutti i risultati della prima giornata

Dall’attesa dei giocatori dello Scalea prima dell’ingresso negli spogliatoi, immortalati dal nostro Franco Sangiovanni, alla prima foto di squadra della Rossanese, scattata a pochi minuti del fischio d’inizio del match giocato allo “Stefano Rizzo”. Una fotografia che ha preceduto una domenica perfetta per la formazione bizantina, capace poi di superare con un netto 3-0 la matricola SC Soverato nel primo turno di Eccellenza.

In Promozione è arrivata invece la festa del Rocca di Neto, che ha travolto 5-1 l’Acri nel match disputato al “Brillia” di Corigliano, scelto come campo di gara vista l’attuale indisponibilità dello stadio “Castrovillari” di Acri. E sempre a Scalea, tra l’attesa e l’emozione per la partita, spazio anche alla “nuova leva” di tifosi, già pronta a vivere la propria domenica di calcio. Sono proprio questi dettagli a restituire la fotografia più autentica del calcio dilettantistico: non soltanto risultati e classifiche, ma volti, colori, tifosi, spogliatoi, fotografie e momenti di condivisione.

È anche da qui che nasce l’intenzione del nostro network di continuare a raccontare il calcio dilettantistico calabrese insieme ai suoi protagonisti e ai nostri utenti. L’obiettivo è costruire un racconto sempre più partecipato, dando spazio alle realtà di tutto il territorio. Per questo l’invito è rivolto a tifosi, appassionati e società sportive: mandateci le vostre fotografie e i vostri video, raccontateci le vostre partite, le vostre iniziative e quei momenti che meritano di essere condivisi. È possibile contattarci attraverso i nostri canali social oppure scrivere alla redazione all’indirizzo redazionesport@lactv.it.

Un invito, dunque, rivolto anche alle società: fateci entrare nelle vostre domeniche di calcio, perché vogliamo raccontare non solo ciò che accade sul terreno di gioco, ma tutto ciò che ruota attorno a una partita.

La dimostrazione arriva anche da quanto accaduto nel derby di Serie D tra PraiaTortora e Sambiase, con l’iniziativa lanciata dalla tifoseria Nuova Guardia: “Un peluche per la Pediatria”, con il pubblico invitato a portare allo stadio dei peluche da lanciare in campo all’ingresso delle squadre, successivamente destinati al reparto di Pediatria dell’ospedale “Gino Iannelli” di Cetraro.

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Peluche in campo prima di PraiaTortora-Sambiase: tifosi insieme per la Pediatria di Cetraro

Francesco Roberto Spina
Peluche in campo prima di PraiaTortora-Sambiase: tifosi insieme per la Pediatria di Cetraro

Perché il calcio dilettantistico calabrese non è soltanto un risultato scritto su un tabellino. È una comunità. E noi vogliamo raccontarla insieme a chi, ogni domenica, la vive.