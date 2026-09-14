La prima giornata di Eccellenza e Promozione tra risultati, tifosi e momenti fuori dal campo. L’invito del network: mandateci foto e video per raccontare insieme le vostre domeniche

È ripartito nel fine settimana appena trascorso il calcio dilettantistico calabrese. Con l’avvio dei campionati di Eccellenza e Promozione sono tornati in campo giocatori, allenatori, tifosi e dirigenti, ma anche quel patrimonio di storie, emozioni e immagini che rende unico il calcio dei nostri territori. Una prima giornata che ha regalato gol, risultati e vittorie, ma anche momenti apparentemente semplici capaci di raccontare l’essenza del calcio “di periferia”.

Dall’attesa dei giocatori dello Scalea prima dell’ingresso negli spogliatoi, immortalati dal nostro Franco Sangiovanni, alla prima foto di squadra della Rossanese, scattata a pochi minuti del fischio d’inizio del match giocato allo “Stefano Rizzo”. Una fotografia che ha preceduto una domenica perfetta per la formazione bizantina, capace poi di superare con un netto 3-0 la matricola SC Soverato nel primo turno di Eccellenza.

In Promozione è arrivata invece la festa del Rocca di Neto, che ha travolto 5-1 l’Acri nel match disputato al “Brillia” di Corigliano, scelto come campo di gara vista l’attuale indisponibilità dello stadio “Castrovillari” di Acri. E sempre a Scalea, tra l’attesa e l’emozione per la partita, spazio anche alla “nuova leva” di tifosi, già pronta a vivere la propria domenica di calcio. Sono proprio questi dettagli a restituire la fotografia più autentica del calcio dilettantistico: non soltanto risultati e classifiche, ma volti, colori, tifosi, spogliatoi, fotografie e momenti di condivisione.

È anche da qui che nasce l’intenzione del nostro network di continuare a raccontare il calcio dilettantistico calabrese insieme ai suoi protagonisti e ai nostri utenti. L’obiettivo è costruire un racconto sempre più partecipato, dando spazio alle realtà di tutto il territorio. Per questo l’invito è rivolto a tifosi, appassionati e società sportive: mandateci le vostre fotografie e i vostri video, raccontateci le vostre partite, le vostre iniziative e quei momenti che meritano di essere condivisi. È possibile contattarci attraverso i nostri canali social oppure scrivere alla redazione all’indirizzo redazionesport@lactv.it.

Un invito, dunque, rivolto anche alle società: fateci entrare nelle vostre domeniche di calcio, perché vogliamo raccontare non solo ciò che accade sul terreno di gioco, ma tutto ciò che ruota attorno a una partita.

La dimostrazione arriva anche da quanto accaduto nel derby di Serie D tra PraiaTortora e Sambiase, con l’iniziativa lanciata dalla tifoseria Nuova Guardia: “Un peluche per la Pediatria”, con il pubblico invitato a portare allo stadio dei peluche da lanciare in campo all’ingresso delle squadre, successivamente destinati al reparto di Pediatria dell’ospedale “Gino Iannelli” di Cetraro.

Perché il calcio dilettantistico calabrese non è soltanto un risultato scritto su un tabellino. È una comunità. E noi vogliamo raccontarla insieme a chi, ogni domenica, la vive.