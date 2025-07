L'estate del Cassano Sybaris si preannuncia caldissima con i primi movimenti di mercato che delineano già una squadra ambiziosa, pronta ad affrontare il campionato di Promozione Girone A con grinta e determinazione. Sotto la guida del confermatissimo mister Diego Burgo, a cui il presidente Giuseppe Azzolino ha rinnovato piena fiducia, la compagine biancoazzurra sta gettando le basi per una stagione da protagonista.

Il Cassano Sybaris riparte da solide certezze, specialmente nel reparto arretrato. Hanno infatti scelto di continuare a vestire la maglia biancoazzurra tre pilastri della difesa come Yaya Karambiri, Sebastian De Olivera e Nazareno Lopez Bonsignori. Un terzetto che garantisce affidabilità ed esperienza, fondamentale per affrontare un campionato tosto come quello di Promozione. A blindare la porta, inoltre, ci sarà ancora il fido Ilario Michelutti, garanzia di sicurezza tra i pali.

Ma il vero "rumore" in casa cassanese arriva dal mercato in entrata. La società ha piazzato un colpo di scena riportando al "P. Toscano" (anche se, va detto, si fa per dire in questo periodo di lavori e rifacimenti) Oliver Acosta, un giocatore che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori dei tifosi. A 22 anni, dopo due stagioni lontano, Acosta tornerà a indossare la casacca del Cassano Sybaris, un ritorno che sa di promessa, un segnale chiaro delle ambizioni del club.

E proprio il ritorno di Acosta riaccende una speranza che infiamma l'ambiente cassanese. Oliver era l'anima gemella calcistica di Athos Ferracci, capocannoniere del Girone A di Promozione nella stagione 2022/2023. Che non sia proprio l'arrivo di Acosta l'apripista per cercare di convincere anche Ferracci a tornare a duettare con il suo ex compagno? L'impressione è forte, e il pensiero di rivedere quella coppia d'attacco inizia a farsi seriamente strada nelle menti dei tifosi, che già sognano ad occhi aperti. Il mercato è appena iniziato, ma il Cassano Sybaris ha già dimostrato di voler fare sul serio, i prossimi giorni potrebbero riservare nuove e entusiasmanti sorprese.