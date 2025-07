Il Cassano Sybaris si appresta a vivere una nuova stagione, pronto a disputare il prossimo campionato di Promozione. La società, con l'obiettivo di costruire una squadra in grado di affrontare le sfide che si prospettano, ha animato finora il mercato con diversi annunci che delineano una strategia pragmatica.

Intanto la società del presidente Giuseppe Azzolino ha blindato la difesa con le conferme di Yaya Karambiri, Sebastian De Olivera, Nazareno Lopez Bonsignori e il portiere Ilario Michelutti, tutti imprescindibili nello scacchiere biancoazzurro di mister Diego Burgo.

A questi, dopo le esperienze con il Soriano e la Virtus Rosarno, si registra il ritorno dell’attaccante esterno Oliver Acosta, classe 2003 con le concomitanti annunci che riguardano il portiere Matheo Pesce, classe 2004, ultimo anno con la retrocessa Juvenilia RCS, del difensore destro Santino Pautasso, classe 2006, proveniente dall’esperienza con il Campora di Promozione, Tomas Gabriel Olmedo, centrocampista classe 2002, dopo l’esperienza nella Promozione girone B con il Gioiosa Jonica e l’attaccante Mauro Tomas Cecreta, classe 2002, di cui si dice gran bene ma proveniente direttamente dall’Argentina. Intanto, la penuria di under porta la società cassanese a organizzare uno stage al Polivalente di Villapiana invitando i giovanotti più audaci nati dal 2006 al 2008 a candidarsi per un posto nel roster biancoazzurro.

La caratteristica più evidente della campagna acquisti è la scelta di un organico internazionale, con una forte impronta argentina. Una strategia che, ripercorrendo il solco tracciato negli anni passati, punta a costruire una squadra con un'identità dichiaratamente sudamericana, dissociando la sua paternità quantomeno italiana. L'obiettivo forse sarà anche quella di puntare ai vertici ma soprattutto garantire una rosa che possa affrontare con la giusta grinta e dignità un campionato ostico.

Una delle sfide più grandi che il club dovrà affrontare è l'indisponibilità del proprio terreno di gioco. Questa situazione logistica richiederà alla squadra uno sforzo supplementare per mantenere alta la concentrazione e l'unità del gruppo, lontano dal proprio pubblico.

In un contesto così complesso, le aspettative della piazza sono orientate verso un campionato dignitoso e la costruzione di una base solida per il futuro. I tifosi comprendono le difficoltà ma sperano in una stagione di impegno e determinazione.

Con queste premesse, il Cassano Sybaris si presenta ai nastri di partenza con un progetto che mira a onorare il campionato e a superare le difficoltà logistiche con spirito di sacrificio, dimostrando la propria solidità anche fuori dal campo.