Il Catanzaro si prepara all’ultima trasferta della stagione regolare con la consapevolezza di chi ha già costruito molto ma non intende fermarsi. Domani, alle ore 15, i giallorossi affronteranno il Palermo nella 37ª giornata di Serie B, la penultima prima dell’avvio dei playoff.

Alla vigilia della gara, il tecnico Alberto Aquilani ha tracciato con chiarezza il significato della sfida: «È una partita che probabilmente, a livello di classifica e di punti, conta poco, ma rappresenta comunque un’occasione importante per crescere, migliorare e restare concentrati sulle nostre idee e sui nostri obiettivi». Un approccio che esclude qualsiasi rilassamento, nonostante la posta in palio relativa.

La trasferta allo stadio Renzo Barbera rappresenta un banco di prova di alto livello. Il Palermo, infatti, ha costruito gran parte delle proprie fortune tra le mura amiche. «È un campo difficile, dove hanno fatto tantissimi punti. Per noi è un test rilevante in questo momento della stagione: affrontiamo una squadra forte, in uno stadio ricco di tradizione. Può rappresentare uno step ulteriore di crescita per farci trovare pronti quando inizieranno i playoff», ha sottolineato l’allenatore.

Sul valore dell’avversario non ci sono dubbi: «È una squadra costruita per andare in Serie A, sarà una partita complicata». Parole che confermano il rispetto per i rosanero, ma anche la volontà del Catanzaro di misurarsi senza timori.

Guardando al percorso compiuto, Aquilani ha individuato nella gara d’andata uno snodo fondamentale della stagione: «Quella vittoria ci ha permesso di sbloccarci e di dare il via a una serie di risultati e numeri incredibili. Ci ha fortificato come gruppo».

In vista dei playoff, inevitabili anche alcune valutazioni legate alla gestione delle energie e dei diffidati. Senza però snaturare l’identità della squadra: «Al di là di chi scenderà in campo, se oggi ci troviamo al quinto posto in classifica è perché tutti hanno dato il loro contributo. Valuteremo con attenzione le scelte, ma sono convinto che la squadra darà, come sempre, una buona risposta».

I convocati del Catanzaro

PORTIERI: Marietta, Pigliacelli, Borrelli

DIFENSORI: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro

CENTROCAMPISTI: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Oudin, Alesi, Rispoli, Buglio

ATTACCANTI: Pittarello, Nuamah, Koffi, D’Alessandro, Di Francesco