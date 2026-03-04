In vista della trasferta di domani sul campo della Carrarese, mister Alberto Aquilani ha analizzato il momento della squadra, partendo dalla prova offerta contro il Frosinone. «Ci resta sicuramente il rammarico di non avere ottenuto i tre punti, perché abbiamo giocato la partita per tentare di vincerla. Per come si era messa, un po’ di rammarico ci rimane. Però analizzandola resta la volontà di andare a migliorare ciò che possiamo, e quindi credo che sia anche un’esperienza per le prossime partite. La prendiamo da questo punto di vista, e anche con la consapevolezza che abbiamo fatto una partita importante». Ora l’attenzione si sposta tutta sulla gara di Carrara, dove conteranno concentrazione e continuità dopo una sfida giocata ad altissimo ritmo. Per Aquilani l’aspetto mentale sarà determinante: «È ovvio che la testa è fondamentale, dobbiamo mettere alle spalle quello che è stato fatto e guardare solamente all’obiettivo alla gara, che è la cosa più importante. Quindi mi aspetto continuità, di testa e di gambe». Parlando dell’avversario, il tecnico giallorosso evidenzia che «la Carrarese è una buona squadra, che all’andata ci aveva messo in difficoltà. È una squadra che ha dei valori importanti e quindi sarà una partita da affrontare innanzitutto con il massimo dell’umiltà, e con la forza e la mentalità di una squadra che vuole continuare a crescere».

I convocati di mister Aquilani per la gara di domani con la Carrarese

PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli.

DIFENSORI: 2. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro.

CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 30. Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio ATTACCANTI: 8 Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 39 Koffi, 77. D’Alessandro.