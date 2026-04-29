Decisione dell’organo di giustizia sportiva del Coni che ha riconosciuto l’obbligo economico per l’interruzione anticipata del trasferimento del calciatore
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Il Collegio di garanzia del Coni si è pronunciato sul cosiddetto “caso Ceresoli”, stabilendo che l’Atalanta dovrà versare circa 100mila euro al Catanzaro per l’interruzione anticipata del prestito del giovane Andrea Ceresoli, richiamato alla base nella passata stagione. A riportare la notizia è la Gazzetta del Sud.
Secondo quanto stabilito dall’organo di giustizia sportiva del Coni, la decisione della società bergamasca di interrompere anticipatamente il trasferimento ha comportato un obbligo risarcitorio nei confronti del club calabrese.
Una notizia che arriva mentre il Catanzaro prosegue il proprio lavoro sul campo in vista degli ultimi due impegni della regular season di Serie B. Gare ormai ininfluenti per la classifica della squadra guidata da Alberto Aquilani, già certa del quinto posto e con la testa proiettata ai playoff.