La 24esima giornata del campionato di Serie B vede il Catanzaro affrontare il Pescara allo Stadio Adriatico. Aquilani ha dovuto fare i conti con problemi in attacco vista l’assenza di Pittarello e Cisse, la scelta è ricaduta su Liberali e Nuamah. Mentre a sorpresa Lorenzo Insigne sarà in panchina con i delfini biancoazzurri.

Gli aggiornamenti in diretta:

1’ – Inizio partita: Pescara-Catanzaro prende il via, primo pallone toccato dalla compagine calabrese.

13’ – Occasione Catanzaro: ripartenza in velocità dei giallorossi. Pontisso dalla destra trova Iemmello in area che da posizione defilata prova il pallonetto per sorprendere il portiere ma la sfera vola alta.

17’ – Occasione Catanzaro: È sempre pontisso a condurre palla nella metà campo occupata dal Pescara, arrivato al limite dell’area serve Di Francesco in area che però, a due passi da Desplanches, fallisce clamorosamente.

Le formazioni ufficiali



PESCARA CALCIO 1936 (3-5-1-1): Desplanches; Gravillon, Corbo, Capellini; Faraoni, Valzania, Brugman, Lamine Fanne, Letizia; Olzer; Caligara. All.: Gorgone

US CATANZARO 1929 (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Frosinini; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani