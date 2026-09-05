Dopo due giornate senza punti, i giallorossi cercano a Bolzano il primo risultato utile della stagione. Gorgone si affida a Iemmello e conferma diversi protagonisti di Pisa
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Il Catanzaro cerca a Bolzano contro il Sudtirol i primi punti della stagione 2026/2027 di Serie B dopo le due sconfitte consecutive contro Vicenza e Pisa. Per le Aquile una partita importante soprattutto sul piano della continuità e della gestione dei momenti della gara: dopo quanto di buono mostrato a tratti nelle prime due uscite, adesso servono anche i punti.
Primo tempo
1’- Il Catanzaro batte il primo pallone.
5’ – Buona occasione per il Catanzaro. Koffi riceve in area da Dorval e con un tocco elegante si porta avanti il pallone, ma da posizione defilata sulla destra colpisce la rete esterna.
Il tabellino
SÜDTIROL-CATANZARO Stadio “Marco Druso” di Bolzano
5 settembre 2026, ore 15.00
SÜDTIROL: 22 Plizzari; 3 Veroli, 4 Stivanello, 5 Tronchin, 10 Rispoli, 11 Lopes, 14 Vasic, 20 Birkir Bjarkason, 55 Giorgini, 79 Molina, 90 Okoro. A disposizione: 12 Vajdunec, 9 Burnete, 17 Anghileri, 18 Zeroli, 19 Pellini, 21 Tait, 23 Davi, 24 Davi, 25 Mixtur, 39 Iuliano, 46 Brik, 80 Schrott. Allenatore: Davide Possanzini. CATANZARO: 22 Pigliacelli; 4 Antonini, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione (VC), 14 Giovane, 19 Koffi, 24 Ruggero, 26 Verrengia, 30 Alesi, 93 D’Orval, 98 Mosti. A disposizione: 1 Marietta, 3 Imperiale, 6 Postiglione, 7 Buso, 18 Garnica, 21 Cassa, 27 Candela, 28 Tchaouna, 29 Di Francesco, 31 Pecorino, 80 Reali, 91 Arditi. Allenatore: Giorgio Gorgone.
ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni.
ASSISTENTI: Marco Ricci ed Eugenio Scarpa.
QUARTO UOMO: Claudio Giuseppe Allegretta. VAR: Matteo Gariglio. AVAR: Ivano Pezzuto.