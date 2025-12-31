La chiusura dell’anno sportivo 2025 per l’Us Catanzaro è arrivata come un soffio di entusiasmo nella calda atmosfera calcistica calabrese. Con un rendimento in crescita rispetto alle ultime stagioni e un piazzamento di tutto rispetto nella Serie B, le Aquile hanno suggellato l’anno con risultati e performance che hanno ridato fiato ai cuori giallorossi.

Sotto la guida di Alberto Aquilani, il Catanzaro ha saputo trasformare ambizioni in concretezza. Numeri alla mano, i giallorossi si trovano quasi a fine girone d’andata con 31 punti. E le cinque vittorie consecutive maturate nelle ultime 5 giornate del 2025 valgono il record personale per la compagine calabrese che mai aveva raggiunto questi risu ltati in cadetteria.

Il bilancio del 2025 non si limita solo alla classifica: la squadra ha saputo reagire nelle sfide difficili, conquistando punti preziosi contro avversari tosti e incanalando energie positive in un ambiente caldo. Infatti anche i tifosi hanno stabilito diversi record in questo anno solare, soprattutto in trasferta, dove migliaia di cuori giallorossi sono andati ad occupare ogni posto disponibile nei settori ospiti dei vari stadi in lungo e largo per lo Stivale.

Ma il 2026 si profila ancora più promettente. Dal fronte infermeria arrivano i primi segnali di positivi con il possibile rientro di elementi chiave come Pompetti e Di Francesco, pronti a rinforzare la rosa.

Sul mercato la dirigenza è al lavoro per trovare soluzioni in particolare per quanto riguarda le uscite, l’unico movimento in entrata potrebbe riguardare le corsie esterne, ma non è detto che si debba per forza intervenire in questa finestra invernale

L’obiettivo è chiaro: giungere il prima possibile alla salvezza che al momento dista una decina di punti o poco più. Poi ciò che arriverà sarà sicuramente ben accolto dai supporters giallorossi, perché al momento, classifica alla mano, il Catanzaro è alla pari con le big del campionato di Serie B e la promozione diretta dista solo sei lunghezze.