Non servirà attendere il fischio d’inizio per capire che tipo di clima accompagnerà Frosinone-Catanzaro. La risposta del pubblico giallorosso, per il giro di boa in Serie B contro la prima in classifica, è arrivata con largo anticipo, trasformando una semplice apertura di prevendita in una corsa contro il tempo. Alle 15:00 in punto, al via del circuito Vivaticket, è bastato lo spazio di pochi minuti perché il settore ospiti andasse completamente esaurito: circa mille biglietti polverizzati in un pomeriggio feriale, senza esitazioni.

Un dato che assume ancora più peso se si considerano le limitazioni imposte dalle autorità competenti. Ai residenti in Calabria, infatti, era consentito l’acquisto esclusivamente del settore ospiti, senza alcuna possibilità alternativa. Eppure, nemmeno questo ha frenato l’entusiasmo del popolo delle Aquile, che al costo di 16,50 euro si è riversato online e nelle ricevitorie autorizzate, svuotando rapidamente ogni disponibilità.

La scadenza ufficiale della prevendita, fissata per venerdì 9 gennaio alle ore 19:00, è rimasta soltanto sulla carta. Già nel pomeriggio dell’apertura, il responso era chiaro e definitivo: settore ospiti sold-out, viaggio chiuso per chi non è riuscito ad assicurarsi un tagliando.

Proprio per questo, il club giallorosso e le autorità hanno ribadito un avviso fondamentale: non sarà possibile acquistare biglietti alle casse dello stadio il giorno della partita. Nessun cambio nominativo, nessun tagliando residuo. La raccomandazione è netta: evitare di mettersi in viaggio verso la Ciociaria senza biglietto, per scongiurare disagi e problemi di ordine pubblico nelle aree esterne all’impianto.

Sabato 10 gennaio, alla ripresa del campionato, sugli spalti dello stadio “Benito Stirpe” ci sarà dunque un muro compatto di tifo organizzato. Mille voci, mille cuori giallorossi pronti a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto. In campo toccherà a Iemmello e compagni, ma sugli spalti il risultato è già scritto: Catanzaro non cammina mai da solo.