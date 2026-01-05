Archiviata la pausa festiva, il Catanzaro ha rimesso gli scarpini ai piedi e riacceso il motore della stagione. Al centro sportivo di Giovino, la squadra giallorossa ha dato ufficialmente il via al lavoro del nuovo anno, cominciando la preparazione in vista dell’ultimo impegno del girone d’andata, in programma sabato sul campo del Frosinone.

Il ritorno al campo si è consumato in un clima sereno, senza assenze nell’organico e con segnali incoraggianti sul piano tecnico. La notizia più rilevante per Aquilani arriva dal pieno rientro in gruppo di Pompetti: un recupero prezioso che permetterà allo staff di reinserire progressivamente il centrocampista nelle rotazioni già a partire dalla trasferta allo “Stirpe”. Hanno invece lavorato a parte Di Francesco e Frosinini: il primo impegnato in terapie, il secondo seguendo un programma personalizzato. Le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni in ottica Frosinone.

Parallelamente, sullo sfondo, resta aperto il capitolo mercato. Al momento circolano più indiscrezioni che trattative concrete: il direttore sportivo Polito farà rientro in città soltanto nella giornata di domani e da lì prenderà forma la ricerca del laterale, individuato come priorità assoluta di questa sessione. Accantonato il nome di Sernicola, su cui la concorrenza si è rivelata da subito consistente, restano in piedi le piste che portano a Rui Modesto, Beruatto e Masciangelo.

Da definire anche un’operazione in uscita, con la partenza di Oudin ancora da perfezionare. Intanto, sul fronte tifosi, è fissata per il 7 gennaio alle ore 15 l’apertura della prevendita dei biglietti per il settore ospiti della gara di Frosinone.