Bari e Catanzaro si affrontano al San Nicola nell’anticipo della 17ª giornata di Serie B, in una sfida che per i giallorossi mette in palio punti pesanti per la zona playoff, mentre per i Galletti è fondamentale per dare una svolta a una stagione iniziata in maniera altalenante. Sulle panchine: Aquilani sfida l’ex di lusso Vincenzo Vivarini, autore della storica promozione in Serie B con le Aquile. Fischio d’inizio alle 20.30 affidato a Rapuano, clima caldo sugli spalti e partita che promette intensità sin dai primi minuti.