L’anticipo della 17ª giornata di Serie B vede una sfida che per i giallorossi mette in palio punti pesanti per la zona playoff, mentre per i Galletti è fondamentale per dare una svolta a una stagione iniziata in maniera altalenante
Bari e Catanzaro si affrontano al San Nicola nell’anticipo della 17ª giornata di Serie B, in una sfida che per i giallorossi mette in palio punti pesanti per la zona playoff, mentre per i Galletti è fondamentale per dare una svolta a una stagione iniziata in maniera altalenante. Sulle panchine: Aquilani sfida l’ex di lusso Vincenzo Vivarini, autore della storica promozione in Serie B con le Aquile. Fischio d’inizio alle 20.30 affidato a Rapuano, clima caldo sugli spalti e partita che promette intensità sin dai primi minuti.
20:56
Minuto 68': Occasione Bari
Bellomo ci prova da fuori con una gran botta sugli sviluppi di un corner, ma anche in questo caso Pigliacelli è attento e blocca il tiro centrale.
20:54
Minuto 67': Occasione Bari
Dickmann mette in difficolta Pigliacelli con un tiro cross dalla sinistra, ma il portiere delle Aquile è attento e blocca.
20:47
Minuto 60': Occasione Bari
Rao ci prova dalla lunga distanza per il Galletti. La palla vola vicina all'incrocio dei pali della porta difesa da Pigliacelli me si perde sul fondo.
20:40
Minuto 49': Gol Catanzaro
Petriccione, trovato da Iemmello, scodella in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nel cuore dell'are c'è Antonini che di testa schiaccia il pallone verso il terreno e beffa Cerofolini.
20:39
Minuto 47': occasione Catanzaro
Il catanzaro parte alla grande nella ripresa e Iemmello impegna Cerofolini con un tiro di sinistro scoccato dal limite dell'area di rigore.
20:38
Minuto 46: inizio secondo tempo
È Il Bari a battere il calcio d'inizio della ripresa.
20:15
Bari-Catanzaro: fine primo tempo
Nel finale della prima frazione di gioco è sempre il Ctanzaro a creare di più con i padroni di casa ceh non riescono a rispondere in maniera efficace. dopo un minuto di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 in favore delle Aquile calabresi.
20:05
Minuto 34': Occasione Catanzaro
Catanzaro vicino al raddoppio con Favasuli che arriva alla conclusione da dentro l'area, da posizione defilata sulla desta, dopo un'azione corale dei giallorossi. Ma la sfera finisce larga.
20:01
Minuto 30': Gol Catanzaro
Azione bellissima dei giallorossi che allo scoccare del minuto 30 vanno in vantaggio. Petriccione dalla trequarti trova Iemmello nei pressi del limite dell'area di rigore, il capitano giallorosso di prima intenzione, di testa, trova Pontisso che col piattone al volo trova un gol di pregevole fattura.
19:49
Minuto 18': occasione Catanzaro
Azione avvolgente del Catanzaro che dopo una serie di combine riesce a trovare Cassandro sulla destra, l'esterno giallorosso mette un cross forte e teso nel cuore dell'area dove c'è Iemmello che impatta di testa e sfiora il vantaggio colpendo l'incrocio dei pali.
19:41
Minuto 10': Occasione Catanzaro
Cisse trovato in profondità con una sventagliata dalla difesa, entra in area e si libera la conclusione con il sinistro che però impatta sulla schiena di un difensore biancorosso.
19:39
Minuto 8': Occasione Bari
Maggiore stacca alto in area di rigore su un cross proveniente dalla sinistra, ma la palla è larghissima.
19:35
Minuto 5': Catanzaro in avanti
È il Catanzaro ad avere il pallino del gioc in mano nei primi cinque minuti di gioco, tanto possesso palla che però non si trasforma in occasioni offensive.
19:31
Bari-Catanzaro: squadre in campo
Squadre in campo. Il Catanzaro batte il calcio d'inizio.
18:58
Bari-Catanzaro: le formazioni ufficiali
BARI–CATANZARO
17ª giornata Serie BKT 2025/2026
Venerdì 19 dicembre 2025 – Stadio San Nicola, Bari
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Kassama, Pucino (c), Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio, Maggiore, Rao, Gytkjaer
A disp.: Pissardo, Pagano, Bellomo, Moncini, Meroni, Pereiro, Partipilo, Vicari, Mane, Colangiuli, Mavraj, Cerri
Allenatore: Vincenzo Vivarini
Catanzaro (3-4-3): Piglicelli; Antonini, Brighenti, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Cisse, Pittarello, Iemmello.
A disposizione: Marletta, Bashi, Pandolfi, Liberali, Di Chiara, Bettella, Numaah, Verrengia, Alesi, Rispoli, Buso, Frosinini.
Allenatore: Alberto Aquilani.
Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)
Assistenti: Luigi Rossi (Rovigo), Marco Ceolin (Treviso)
Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
VAR: Manuel Volpi (Arezzo)
AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia)
Spettatori:
Abbonati 5.134, ospiti 980.
Diffidati:
Bari: Castrovilli.
Catanzaro: Antonini, Bettella.