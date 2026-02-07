Il 24esimo turno del campionato cadetto vede i giallorossi sfidare tra le mura amiche dello stadio Ceravolo la formazione granata con l’obiettivo di tornare alla vittoria che latita da 4 giornate
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Un solo obiettivo per gli uomini di Aquilani, quello di tornare al successo dopo 4 giornate. L’occasione è il match di oggi pomeriggio allo stadio Ceravolo che vedrà le Aquile scendere in campo contro la Reggiana. i giallorossi schierano un attacco nuovo visto il problemino fisico riscontrato da Pittarello. Tutti gli aggiornamenti