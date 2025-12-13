Il 16esimo turno di Serie B vede il Catanzaro affrontare tra le mura amiche del Ceravolo l’Avellino. Le Aquile vengono da tre risultati utili consecutivi (1 pareggio e 2 vittorie), ma dovranno vedersela contro una delle squadre neopromosse più temibiili della categoria che in classifica dista solo 2 punti. 

17:27

Minuto 52': Gol Catanzaro

Azione corale dei giallorossi nei pressi del limite dell'area di rigore. Petriccione innesca D'Alessandro che controlla e allarga per Cisse sulla sinistra, il giovane attaccante delle Aquile stoppa, si aggiusta la sfera per il tiro e conclude verso il secondo palo, Daffara non può nulla, Catanzaro-Avellino 1-0.

17:21

Inizio secondo tempo

Le due squadre rientrano dagli spogliatoi in campo. 

17:01

Catanzaro-Avellino, fine primo tempo: 0-0

Dopo due minuti di recupero il primo tempo di Catanzaro-Avellino termina 0-0

16:59

Minuto 43': Occasione Catanzaro

Conclusione altra e scomposta di D'Alessandro su assist volante di Pontisso, Nessun pericolo per il portiere dei biancoverdi. 

16:53

Minuto 37': Occasione Catanzaro

Azione in velocita dei giallorossi che si conclude con Iemmello che spara altissimo su un cross proveniente dalla sinistra, forte e teso, di Cisse. 

16:46

MInuto 31': Occasione Avellino

Cross dalla destra per Tutino che di testa indirizza la palla sotto la traversa, ma Pigliacelli si allunga e con la punta delle dita devia in corner. 

16:33

Minuto 15': Occasione Catanzaro

Doppia conclusione giallorossa, la prima di Favasuli da dentro l'area che impatta sul braccio di un difensore avversario che però è attaccato al corpo. Sulla respinta ci prova da fuori Iemmello ma il portiere dell'Avellino riesce a parare.

16:28

Minuto 8': Occasione Catanzaro 

Uscita pericolosa ma efficace del portiere dell'Avellino Daffara a seguito di un cross dalla sinistra che rimbalza nei pressi dell'area piccola dove c'è Iemmello che non riesce a intervenire e la difesa irpina si salva.

16:17

Catanzaro-Avellino: inizio partita

Le due squadre in campo. 

15:45

Catanzaro-Avellino: le formazioni ufficiali

Mister Aquilani sorprende schierando un attacco a tre con Cisse che con molta probabilità partirà dalla sinistra per accentrarsi e Iemmello dietro a Pittarello. 

Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Cissè; Pittarello, Iemmello. Allenatore: Aquilani.
Avellino (3-4-1-2): Daffara; Enrici Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino. Allenatore: Biancolino. 