Il 16esimo turno del campionato cadetto vede scontrarsi al Ceravolo le Aquile giallorosse contro i Lupi dell’Irpinia. La cronaca live del match
Il 16esimo turno di Serie B vede il Catanzaro affrontare tra le mura amiche del Ceravolo l’Avellino. Le Aquile vengono da tre risultati utili consecutivi (1 pareggio e 2 vittorie), ma dovranno vedersela contro una delle squadre neopromosse più temibiili della categoria che in classifica dista solo 2 punti.
17:27
Minuto 52': Gol Catanzaro
Azione corale dei giallorossi nei pressi del limite dell'area di rigore. Petriccione innesca D'Alessandro che controlla e allarga per Cisse sulla sinistra, il giovane attaccante delle Aquile stoppa, si aggiusta la sfera per il tiro e conclude verso il secondo palo, Daffara non può nulla, Catanzaro-Avellino 1-0.
17:21
Inizio secondo tempo
Le due squadre rientrano dagli spogliatoi in campo.
17:01
Catanzaro-Avellino, fine primo tempo: 0-0
Dopo due minuti di recupero il primo tempo di Catanzaro-Avellino termina 0-0
16:59
Minuto 43': Occasione Catanzaro
Conclusione altra e scomposta di D'Alessandro su assist volante di Pontisso, Nessun pericolo per il portiere dei biancoverdi.
16:53
Minuto 37': Occasione Catanzaro
Azione in velocita dei giallorossi che si conclude con Iemmello che spara altissimo su un cross proveniente dalla sinistra, forte e teso, di Cisse.
16:46
MInuto 31': Occasione Avellino
Cross dalla destra per Tutino che di testa indirizza la palla sotto la traversa, ma Pigliacelli si allunga e con la punta delle dita devia in corner.
16:33
Minuto 15': Occasione Catanzaro
Doppia conclusione giallorossa, la prima di Favasuli da dentro l'area che impatta sul braccio di un difensore avversario che però è attaccato al corpo. Sulla respinta ci prova da fuori Iemmello ma il portiere dell'Avellino riesce a parare.
16:28
Minuto 8': Occasione Catanzaro
Uscita pericolosa ma efficace del portiere dell'Avellino Daffara a seguito di un cross dalla sinistra che rimbalza nei pressi dell'area piccola dove c'è Iemmello che non riesce a intervenire e la difesa irpina si salva.
16:17
Catanzaro-Avellino: inizio partita
Le due squadre in campo.
15:45
Catanzaro-Avellino: le formazioni ufficiali
Mister Aquilani sorprende schierando un attacco a tre con Cisse che con molta probabilità partirà dalla sinistra per accentrarsi e Iemmello dietro a Pittarello.
Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Cissè; Pittarello, Iemmello. Allenatore: Aquilani.
Avellino (3-4-1-2): Daffara; Enrici Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino. Allenatore: Biancolino.