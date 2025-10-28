Dopo la vittoria sul Palermo, i giallorossi vogliono confermarsi. Il tecnico: «Il successo ci ha dato fiducia, ma la differenza la farà l’atteggiamento»
PHOTO
Alberto Aquilani (Head coach US Catanzaro) during US Catanzaro vs Palermo FC, Italian soccer Serie B match in Catanzaro, Italy, October 25 2025
Dopo la prima vittoria in campionato contro il Palermo, il Catanzaro vuole dare continuità ai risultati, confermando quanto di buono mostrato sabato scorso contro i rosanero. Domani, 29 ottobre, al “Danilo Martelli”, i giallorossi affronteranno il Mantova in una sfida che si preannuncia intensa.
Mister Alberto Aquilani, alla vigilia del match, ha sottolineato l’importanza di affrontare la gara con solidità e consapevolezza: «Sicuramente, dopo una bella vittoria, vogliamo proseguire su questa strada. Per riuscirci, servirà una partita matura sotto tutti i punti di vista. La vittoria è un toccasana: ci alleniamo e giochiamo sempre per conquistare i tre punti, ma non ci stavamo riuscendo e questo ci pesava. Il successo contro il Palermo deve aiutarci a scrollarci di dosso un po’ di negatività e darci la consapevolezza che per vincere servono equilibrio, attenzione, compattezza e spirito di sacrificio».
Il tecnico giallorosso ha insistito proprio su questa consapevolezza come chiave per affrontare ogni impegno con il giusto spirito, al di là del modulo: «Credo che sia l’atteggiamento di chi scende in campo e di chi subentra a fare la differenza. Il modulo è una conseguenza che dipende dai momenti e dalle esigenze della partita».
Di fronte ci sarà un Mantova propositivo, abituato – come il Catanzaro – a cercare il gioco e il controllo del pallone. Ma per Aquilani non sarà questo l’aspetto decisivo: «No, non penso sia il possesso palla a determinare il risultato. Sono due squadre che si allenano in modo simile, ma ciò che farà la differenza sarà l’atteggiamento e la gestione della gara in tutte le sue fasi».