L’atto dirigenziale è stato prodotto oggi e la pratica seguita passo dopo passo dal presidente del Consiglio comunale Mazzuca. Sul ricorso del club di Guarascio, Palazzo dei Bruzi è chiaro: «non ci sono elementi tali da ritenere potenzialmente compromettibile il manto erboso, se non in una misura del tutto compatibile con l’appropriata gestione manutentiva ordinaria»

La DB Rossoblù Luzzi giocherà allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” cinque partite di campionato lanciando così il progetto Cosenza Calcio 1914. Circa il ricorso presentato dalla società di Eugenio Guarascio, il Comune è stato netto: «non ci sono elementi tali da ritenere potenzialmente compromettibile il manto erboso, se non in una misura del tutto compatibile con l’appropriata gestione manutentiva ordinaria; al contrario, se bastassero solo cinque partite in più, nello spazio di oltre cinque mesi, per danneggiare il campo, sarebbe da ritenere che gli interventi manutentivi resi dal Cosenza Calcio nel tempo siano del tutto inadeguati». La pratica è stata seguita in prima persona dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca.

DB Rossoblù allo Stadio Marulla: il Comune autorizza cinque partite

La determina dirigenziale del Comune di Cosenza mette nero su bianco la concessione dello Stadio Comunale San Vito-Marulla all'A.S.D. D.B. Rossoblù Città di Luzzi per cinque incontri ufficiali del campionato 2026-2027. Una decisione che arriva al termine di un procedimento amministrativo nel quale sono state esaminate sia le ragioni della società richiedente sia le osservazioni presentate dal Cosenza Calcio, attuale concessionario dell'impianto.

L'autorizzazione riguarda esclusivamente le giornate indicate nella richiesta e non comporta un trasferimento della gestione dello stadio. La società del presidente Gencarelli potrà utilizzare il terreno di gioco, gli spazi necessari all'organizzazione delle partite e le strutture connesse, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione comunale.

Il provvedimento assume particolare rilievo anche per il progetto sportivo legato al rilancio del marchio Cosenza Calcio 1914, richiamato nella documentazione presentata dalla società dilettantistica insieme ai partner privati coinvolti nell'iniziativa.

Le cinque date della DB Rossoblù al San Vito-Marulla

Il calendario autorizzato dal Comune comprende cinque incontri distribuiti nell'arco di oltre cinque mesi. La prima partita è prevista per il 29 novembre 2026, mentre l'ultima si disputerà il 2 maggio 2027.

Questo il programma ufficiale:

29 novembre 2026: DB Rossoblù Città di Luzzi-Admo Pro Pellaro.

DB Rossoblù Città di Luzzi-Admo Pro Pellaro. 13 dicembre 2026: DB Rossoblù Città di Luzzi-Deliese.

DB Rossoblù Città di Luzzi-Deliese. 7 febbraio 2027: DB Rossoblù Città di Luzzi-Reggio Ravagnese.

DB Rossoblù Città di Luzzi-Reggio Ravagnese. 7 marzo 2027: DB Rossoblù Città di Luzzi-US Palmese.

DB Rossoblù Città di Luzzi-US Palmese. 2 maggio 2027: DB Rossoblù Città di Luzzi-Virtus Rosarno.

Non si tratta, dunque, di una concessione continuativa per l'intera stagione, ma della disponibilità onerosa dell'impianto per cinque appuntamenti specifici. Il Comune ha inoltre disciplinato i tempi di accesso e riconsegna della struttura: la DB Rossoblù potrà entrare allo stadio il venerdì precedente ciascuna gara, dalle ore 9, e dovrà completare la restituzione entro le ore 14 del lunedì successivo.

Il Cosenza Calcio si era opposto alla concessione

La procedura ha coinvolto anche il Cosenza Calcio, al quale il Comune ha comunicato formalmente l'avvio del procedimento in qualità di concessionario dello stadio. La società rossoblù ha presentato le proprie osservazioni attraverso i legali incaricati, sollevando diversi motivi contrari all'accoglimento della domanda.

Tra le questioni sollevate c'era innanzitutto l'interpretazione della convenzione sottoscritta con il Comune il 10 agosto 2023. Secondo la posizione espressa dal Cosenza Calcio, il campo principale avrebbe potuto essere utilizzato, oltre che dalla stessa società concessionaria, soltanto per manifestazioni direttamente organizzate dall'amministrazione comunale e non per iniziative promosse da soggetti terzi.

Un secondo punto riguardava la possibile usura del terreno di gioco. Il Cosenza ha sostenuto che l'aggiunta di altre partite avrebbe potuto compromettere le condizioni del manto erboso, incidendo sulla disponibilità e sulla qualità dell'impianto per le proprie gare ufficiali.

Nelle osservazioni presentate dai legali è stata inoltre richiamata la possibile ricaduta concorrenziale e reputazionale dell'operazione. La società di Guarascio ha evidenziato i riflessi che potrebbero derivare dalla presenza allo stadio di un altro soggetto sportivo che si propone come promotore del rilancio del calcio cosentino, in una situazione considerata potenzialmente contrapposta agli interessi del concessionario.

La comunicazione ha prospettato anche la possibilità di rappresentare la vicenda agli organi di giustizia sportiva e all'ANAC, contestando quella che è stata definita un'eccessiva apertura verso un'iniziativa in antitesi con l'attuale gestione. Infine, è stato richiamato il principio di equidistanza della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti che entrano in rapporto con il potere pubblico.

La posizione del Comune sul manto erboso dello Stadio Marulla

È proprio sulla questione della tutela del terreno di gioco che la determina comunale esprime una delle valutazioni più significative. L'amministrazione ha preso in esame i calendari delle due società, confrontando il numero degli incontri e gli intervalli temporali tra le partite della DB Rossoblù.

Il periodo considerato va dal 29 novembre 2026 al 2 maggio 2027: 154 giorni complessivi. In questo arco temporale, le cinque gare della formazione di Luzzi saranno distribuite su 23 domeniche, con un utilizzo medio di una giornata ogni 30,8 giorni. L'intervallo medio tra una partita e l'altra sarà invece di 38,5 giorni, con una distanza minima di 14 giorni e una massima di 56.

A questi appuntamenti si aggiungono le dodici partite ufficiali che il Cosenza Calcio ha in programma allo Stadio Marulla nello stesso periodo. La somma porta quindi a 17 giornate complessive di utilizzo del campo tra la fine di novembre e l'inizio di maggio.

Per il Comune, questi numeri non rappresentano una condizione tale da mettere a rischio il terreno di gioco. La determina sottolinea che l'impiego aggiuntivo richiesto dalla DB Rossoblù risulta compatibile con la normale gestione manutentiva di un campo erboso.

L'amministrazione va anche oltre, contestando la consistenza dell'obiezione avanzata dal concessionario: se cinque partite distribuite nell'arco di oltre cinque mesi fossero sufficienti a provocare danni al manto erboso – si legge nel provvedimento - sarebbe necessario interrogarsi sull'adeguatezza degli interventi manutentivi effettuati nel tempo dal Cosenza Calcio.

Il Comune richiama inoltre precedenti stagioni nelle quali il terreno di gioco è stato utilizzato per un numero di appuntamenti non significativamente diverso, considerando anche le gare ufficiali di Coppa Italia disputate dalla squadra rossoblù.

La convenzione del 2023 e il diritto del Comune di utilizzare l'impianto

Un altro elemento centrale nella valutazione riguarda il contenuto della convenzione tra il Comune di Cosenza e il Cosenza Calcio, sottoscritta il 10 agosto 2023. L'articolo 4 disciplina la destinazione dell'impianto alla pratica agonistica del calcio e individua le modalità di utilizzo da parte del concessionario. La stessa disposizione, tuttavia, riserva all'amministrazione comunale il diritto di utilizzare l'intera struttura per impegni e manifestazioni, anche per un numero non predeterminato di eventi, purché non coincidenti con le gare ufficiali di campionato o di coppa e compatibilmente con gli impegni sportivi in corso.

Il Comune ha valutato anche questo aspetto nel procedimento, considerando che la concessione dello stadio non può tradursi in una disponibilità esclusiva e assoluta del bene pubblico a favore del soggetto concessionario.

Nella determina viene inoltre evidenziato che l'utilizzo da parte della DB Rossoblù non sottrae al Cosenza Calcio il possesso e la disponibilità del resto dell'impianto non direttamente interessato dalle partite. Secondo l'amministrazione, nessuna delle attività già programmate dal concessionario subirebbe ritardi, danni o impedimenti. La mancata sovrapposizione tra i calendari rappresenta quindi uno degli elementi utilizzati per escludere la presenza di ostacoli concreti all'accoglimento della domanda.

Gli interessi pubblici alla base della decisione

Nella parte motivazionale, il Comune non si limita a esaminare le obiezioni del Cosenza Calcio, ma individua anche una serie di interessi pubblici connessi alla presenza di un'altra realtà sportiva allo Stadio Marulla. Tra questi vengono indicati la maggiore diffusione della pratica sportiva, l'incremento dell'offerta di eventi di aggregazione sociale e la valorizzazione del calcio dilettantistico. L'amministrazione considera inoltre l'opportunità di utilizzare maggiormente un impianto pubblico, aumentando la sua visibilità e le occasioni di fruizione.

Nella valutazione trovano spazio anche le possibili ricadute economiche per gli operatori del territorio, sia dirette sia indirette, e l'incremento delle entrate pubbliche derivanti dalla concessione onerosa della struttura. Un ulteriore elemento riguarda la valorizzazione dell'area di via degli Stadi, considerata dal Comune un asse pubblico attrezzato nel quale sono presenti diversi impianti di interesse sportivo, con una funzione che supera i confini cittadini.

Il bilanciamento tra gli interessi delle parti conduce così l'amministrazione a ritenere prevalenti le ragioni della DB Rossoblù rispetto alle contestazioni presentate dal Cosenza Calcio. Nel documento si sottolinea che non sono emersi motivi ostativi sufficienti a impedire l'utilizzo temporaneo della struttura.

Quanto pagherà la DB Rossoblù per utilizzare il Marulla

La disponibilità dello Stadio San Vito-Marulla è stata concessa a titolo oneroso. Il canone stabilito dal Comune, sulla base della deliberazione di Giunta comunale 124/2021 e dei successivi aggiornamenti, è di 1.091,83 euro per ogni partita. Per le cinque gare autorizzate, l'importo complessivo ammonta quindi a 5.459,15 euro, da versare in un'unica soluzione entro una settimana dalla comunicazione del provvedimento.

A questa cifra dovrà essere aggiunto il 5% degli incassi realizzati durante le singole partite, che l'organizzatore sarà tenuto a comunicare al Comune e a versare entro una settimana dallo svolgimento di ciascun incontro. La concessione comprende il campo principale, gli spazi esterni al terreno di gioco, gli spogliatoi, i servizi annessi, le tribune, la sala stampa e le relative aree di accesso. Sono incluse anche le strade comunali utilizzate per il prefiltraggio degli spettatori durante le giornate delle manifestazioni.

Obblighi organizzativi e collaborazione del Cosenza Calcio

L'autorizzazione comporta una serie di responsabilità a carico della DB Rossoblù. La società dovrà occuparsi della sorveglianza, della pulizia delle aree utilizzate e della restituzione degli spazi nelle condizioni originarie. Saranno inoltre a suo carico le spese per il personale addetto alla custodia, al funzionamento e alla pulizia dell'impianto.

La determina pone a carico dell'organizzatore anche gli adempimenti relativi alla sicurezza dei lavoratori, alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Dovranno essere rimborsati anche i costi delle forniture e delle utenze, che saranno quantificati attraverso un successivo procedimento.

La gestione dei biglietti e il controllo degli ingressi resteranno responsabilità della società organizzatrice, che dovrà garantire il presidio fino al completo deflusso degli spettatori. Al Comune dovranno inoltre essere comunicati gli ingressi e gli incassi relativi a ogni partita.

Un passaggio specifico della determina riguarda infine il Cosenza Calcio. Al concessionario viene imposto di rispettare l'esecuzione del provvedimento e di collaborare per le operazioni logistiche e organizzative necessarie alla consegna temporanea dello stadio, rimuovendo eventuali impedimenti riconducibili alla società stessa.