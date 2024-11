Il Cosenza si scatena sul mercato, chiuse le trattative per il centrocampista Federico Zuccon e l'attaccante Simone Mazzocchi. Dopo l'arrivo di Gennaro Tutino dal Parma, Gemmi ha portato a termine altre due operazioni importanti, con i nuovi arrivati che nelle prossime ore raggiungeranno mister Caserta e i compagni nel ritiro ad Assisi.

La società rossoblù ha ufficializzato prima l'acquisto del centrocampista Zuccon di proprietà dell'Atalanta, nella scorsa stagione protagonista della vittoria dei play-off di Serie C con il Lecco. «La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Zuccon proveniente dall’Atalanta BC. Il centrocampista, nato a Genova il primo aprile 2003, ha siglato un accordo a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024».

«Federico Zuccon è un mediano di piede destro che nell’ultima stagione è stato protagonista - continua la nota - della promozione in Serie B del Lecco, scendendo in campo 32 volte in Campionato, otto nei playoff e fornendo 3 assist. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Sampdoria per poi passare a quello dell’Atalanta dove ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in Primavera, collezionando anche qualche convocazione in Prima Squadra. Nell’ultima stagione nel Settore giovanile è sceso in campo 38 volte di cui 28 nel campionato Primavera 1 e 6 in Uefa Youth League - conclude la nota - mettendo a segno 1 gol e 2 assist. Da oggi Federico è un calciatore del Cosenza!»

A distanza di poco più di un'ora la società del presidente Eugenio Guarascio ha comunicato l'acquisto dell'attaccante Simone Mazzocchi di proprietà dell'Atalanta, che ha disputato campionati di Serie B con Sudtirol, Ternana e Reggina.

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Mazzocchi proveniente dall’Atalanta BC. L’attaccante nato a Milano il 17 agosto 1998, ha siglato un accordo a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e controriscatto, fino al 30 giugno 2024».

«Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta è un attaccante moderno, capace di interpretare in più modi il ruolo. Può infatti giocare sia da riferimento unico in attacco che in coppia. Nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze con la maglia dell’ F.C. Südtirol squadra con cui aveva giocato in altre due annate precedenti. Positive le esperienze in Serie B con Ternana e Reggiana, complessivamente sono 14 le reti segnate in cadetteria. Da oggi Simone è un calciatore del Cosenza!»