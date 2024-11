La tredicesima giornata del campionato di Serie A vedrà il Crotone impegnato nella trasferta di Genova in casa dei blucerchiati della Sampdoria: una partita in cui gli uomini di Stroppa cercheranno il terzo risultato utile consecutivo.



Dopo la vittoria casalinga contro lo Spezia, ed il pareggio in Friuli. Contro l’Udinese, il Crotone ha agganciato in classifica il Torino: i rossoblù non sono infatti più ultimi da soli. Ecco perché la trasferta ligure assume un valore ancora maggiore.

Le scelte degli allenatori

Nel Crotone torna a disposizione Magallan in difesa, mentre Stroppa dovrà rinunciare a centrocampo a Rispoli fermo ai box per infortunio. In avanti si va verso il ritorno della coppia Simy – Messias, con il francese Riviere che dopo essere partito titolare contro l’Udinese, potrebbe iniziare la sfida contro la Samp partendo dalla panchina.



Nei padroni di casa Ranieri dovrebbe schierare dal primo minuto Fabio Quagliarella in attacco, mentre non ci sarà Candreva, ai margini della rosa dopo la lite di qualche giorno fa con il tecnico romano.

I precedenti

Nell’ultimo precedente in serie A, il Crotone vinse per 4-1: era la gara di ritorno della stagione 2017/2018, mentre all’andata al “Marassi” il successo per 5-0 fu di marca blucerchiata.

L'arbitro

Il match tra Sampdoria e Crotone sarà diretto da Manganiello di Pinerolo.A coadiuvarlo gli assistenti Bottegoni di Terni e Ruggieri di Pescara mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto dal signor Sozza di Seregno. Al VAR Pairetto di Nichelino, assistito da Di Iorio di Vco.

Probabili formazioni Sampdoria-Crotone

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Damsgaard, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Verre, Quagliarella. All. Ranieri.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.