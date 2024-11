Comincia con i 3 punti il 2023 del Crotone. La formazione pitagorica vince 2-1 in casa del Monopoli grazie alle reti di Vitale e Chiricò. Di Starita su rigore il gol dei pugliesi. Gli uomini di Lerda si vedono annullare anche una rete nel primo tempo, chiuso dalle due squadre sullo 0-0. Nella ripresa sale in cattedra Cosimo Chiricò (gol e assist) e non c'è nulla da fare per i pugliesi guidati in panchina dal calabrese (di Acri) Giuseppe Pancaro.

Primo tempo

La sfida del "Veneziani" inizia con il Crotone subito aggressivo. La squadra di Lerda cerca di prendere in mano le operazioni ma, di contro, i pugliesi si difendono bene e cercando di pungere in ripartenza, soprattutto sulla corsia destra con il calabrese Orlando Viteritti.

Gli squali trovano anche il gol ma l'arbitro però annulla per un presunto fallo in attacco. Al 11' infatti, dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra da Chiricò, arriva la deviazione vincente di Giuseppe Cuomo che di testa batte Vettorel ma nello stesso momento commette fallo su Bizzotto. Il direttore di gara invalida la rete e si resta dunque sullo 0-0. Pochi minuti dopo il Monopoli si fa vedere in avanti: Viteritti riceve palla e conclude, Dini è attento e blocca.

La partita è comunque piacevole. I pitagorici vogliono in vantaggio e provano a trovare la strada del gol con un'azione di contropiede: pallone per Gomez che dal limite lascia partire un bolide che Vettorel devia in angolo. È l'ultima vera occasione del primo tempo: al riposo si va con il risultato a occhiali.

Il secondo tempo inizia con il vantaggio lampo del Crotone. Dopo appena 45 secondi, infatti, Chiricò riceve il pallone sulla destra e mette in mezzo per la testa di Vitale, più lesto di tutti in area di rigore e bravo a battere Vettorel. Per il centrocampista rossoblù è il primo centro in campionato. Il Crotone è scatenato e al 7' trova il raddoppio. Lancio lungo di Petriccione che pesca Chiricò: il numero 32 aggancia, entra in area di rigore e dopo aver fatto fuori due difensori con il sinistro batte il portiere del Monopoli. Per Cosimo Chiricò è la decima rete nel torneo.

Al 32' il match si riapre. Kargbo si trasforma in difensore e commette fallo in area su Manzari: l'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore. Dal dischetto si porta Starita che spiazza Dini e rimette i suoi in corsa. L'assalto pugliese nel finale trova la risposta del Crotone che è attento in difesa e porta a casa la prima vittoria del nuovo anno solare.

Il tabellino

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): Vettorel; De Santis (59’ Pinto), Drudi, Bizzotto; Viteritti, Hamlili (85’ Piccinni), Vassallo, Giannotti (68’ Fella), Rolando (85’ Corti); Starita, Manzari. A disposizione: Avogadri, Dibenedetto, Mulè, Radicchio, Cristallo. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

F.C. CROTONE (4-3-3); Dini; Cuomo, Golemic, Gomez, Petriccione, Vitale (75’ Awua), Papini, Tribuzzi (67’ D’Ursi),Carraro, Crialese (75’Giron), Chiricò (67’Kargbo). A disposizione: Branduani, Gattuso, Bove, Rojas Zamora, Filosa, Calapai, Cantisani, Panico, Pannitteri. Allenatore: Lerda Franco.

Marcatori: 6’ Vitale (C), 52’ Chiricò (M), 80’ Starita (M).

Arbitro: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Mattia Bortolomucci sezione di Ciampino e Fabio Catani sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico sezione di Matera.

Note: recupero 0’ p.t., 4’ s.t. Angoli 1-1. Ammoniti: Hamlili (M), Rolando(M), Manzari (M), Crialese (C), Cuomo (C),Fella (M), Petriccione (C).