Il Crotone affonda ancora. Gli squali escono sconfitti anche dal campo della Cavese, battuti 1-0 al “Simonetta-Lamberti” nella 14ª giornata del campionato di Serie C. A decidere la sfida è il gol di Fusco a inizio ripresa, una rete sufficiente a condannare la squadra di Leandro Greco all’ennesimo passo falso di una stagione sempre più complicata.

Nel primo tempo il Crotone prova a prendere l’iniziativa, mentre la Cavese resta ordinata e attende. Le occasioni latitano da entrambe le parti. Al 22’ Grosso si rende protagonista di una bella iniziativa personale: entra in area, resiste a un contrasto e supera un avversario con un tunnel, ma la conclusione termina di poco a lato. La Cavese risponde con qualche tentativo dalla distanza, senza però impensierire seriamente Merelli. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il Crotone che dà l’impressione di poter fare qualcosa in più nella ripresa. E invece, al rientro dagli spogliatoi, arriva subito la doccia gelata.

Dopo appena pochi minuti la Cavese passa in vantaggio. Azione nell’area pitagorica, conclusione e Fusco trova il varco giusto per battere Merelli. È l’1-0 che cambia completamente il volto della partita e costringe il Crotone a rincorrere.

Greco prova a cambiare l’inerzia del match con un triplo cambio al 58’: dentro Capristo, Giron e Torres al posto di Pedro, Brignola e Feola. Gli squali aumentano la pressione e al 65’ reclamano anche un calcio di rigore per un contatto su Russo. L’arbitro Acquafredda viene richiamato alla revisione delle immagini attraverso l’FVS, ma dopo il controllo decide di non concedere il penalty. Il Crotone continua a spingere, ma la manovra non produce la svolta. All’80’ Giron ci prova con una conclusione che viene respinta in corner. Nel finale gli squali tentano l’assalto, ma la Cavese riesce a difendere il vantaggio.

Al 94’ arriva l’ultima grande occasione per il Crotone: Zunno prova a trovare il pareggio, ma la difesa campana riesce a salvare il risultato, con Sava decisivo nello spazzare via il pericolo. Finisce 1-0.

Per il Crotone è un’altra giornata da dimenticare. La squadra di Greco continua a mostrare sprazzi di gioco, ma non riesce a trasformare il possesso e le occasioni in punti. E quando una squadra è costretta a inseguire praticamente ogni domenica, la classifica diventa inevitabilmente sempre più pesante. A Crotone, intanto, l’incubo della Serie D comincia ad aleggiare sempre più concretamente. Non è ancora tempo di verdetti, ma il campanello d’allarme è ormai impossibile da ignorare.