Il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini è intervenuto ai nostri microfoni dall’hotel Sheraton di Milano, dove si stanno svolgendo le ultime due giornate delle finestra invernale di calciomercato (SEGUI LA DIRETTA). Il Catanzaro non ha certo bisogno di ulteriori rinforzi, visto che nella stagione in corso sta dominando il girone meridionale di Serie C e il gruppo costruito sembra non avere difetti e carenze. Dopo l’arrivo di Brignola e il trasferimento di Mulè, l’unica operazione sarebbe in uscita e riguarderebbe Rolando che dovrebbe andare a vestire la maglia della Pro Vercelli. Se ciò dovesse accadere, nelle ultime ore il Catanzaro potrebbe investire su un giovane, infatti stanno sondando diverse piazze.

«Abbiamo un buon margine, ma io ho tanti capelli bianchi so come funziona la Serie C. Abbiamo un avversario dietro molto competitivo, quindi dobbiamo darci da fare come del resto stiamo facendo», ha commentato il direttore sportivo.

Non è mancato un riferimento all’ultima partita disputata in terra siciliana contro il Messina, terminata con il risultato di 1 a 1: «Domenica siamo stati superiori, ma non c’è stato permesso di fare pienamente il nostro gioco visto il campo indegno che abbiamo trovato».

E poi su Vivarini: «Abbiamo un allenatore molto bravo, qualificato. Guida una squadra con dei valori, ma lui ha saputo dare una organizzazione tecnico-tattica che ci fa divertire tutte le domeniche».

Nel finale ha poi parlato della fantastica atmosfera che i supporter giallorossi creano ogni domenica, sia in casa che in trasferta: «Sono loro che stanno entusiasmando noi, quando giochiamo in trasferta e come se giocassimo in casa. Siamo seguiti da un pubblico numerosissimo, siamo diventati un tutt’uno con la città e questo ci rende orgogliosi».

Di seguito l'intervista completa a Giuseppe Magalini: