VIDEO | Il dirigente spiega come è andato il trasferimento che ha portato l'esterno al Cosenza e ha avuto parole d’elogio per mister Massimiliano Alvini

Giorgio Perinetti ai microfoni di LaC Network parla di Cosenza e Crotone. Il direttore sportivo dell’Avellino spiega com’è nata la trattativa che ha portato Ricciardi al Cosenza, illustrando prego e difetti dell’esterno destro. Ma l’operatore di mercato ha avuto anche parole d’elogio per Massimiliano Alvini. Infine, sfida lanciata al Crotone per la vittoria finale del girone C della serie C. «Vi svelo le sette sorelle per la promozione».