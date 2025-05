Nato in Liguria, ma con radici ad Acri e Catanzaro, il trequartista dei Grifoni è tra i convocati di mister Vieira per la gara con l’Atalanta. Se giocherà, scriverà una nuova pagina del calcio italiano

Questa sera al Ferraris di Genova potrebbe essere scritta una pagina di storia del calcio italiano. L’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha infatti convocato Roberto Scaglione, classe 2010, per la sfida contro l’Atalanta. Se il giovanissimo trequartista dovesse entrare in campo, diventerebbe il più giovane esordiente di sempre in Serie A: 15 anni, 4 mesi e 13 giorni. Supererebbe così Francesco Camarda del Milan, attuale detentore del record.

Nato ad Andora, in provincia di Savona, Scaglione è un prodotto del vivaio rossoblù. Ma nelle sue vene scorre sangue calabrese. I nonni paterni, Angelo e Ines, erano infatti originari rispettivamente di Acri (Cosenza) e Catanzaro. Entrambi si trasferirono in Liguria per motivi di lavoro.

Per il baby talento del Genoa è stata una settimana da ricordare. Dopo il primo allenamento con la prima squadra, è arrivata la chiamata ufficiale di mister Vieira per l’ultima gara casalinga della stagione. Scaglione salirà sul pullman con i compagni e siederà quasi certamente in panchina. Ma non è da escludere che il tecnico possa concedergli uno spezzone di partita, magari nei minuti finali.

Trequartista di estro e qualità, Scaglione ha già lasciato il segno nelle giovanili. In maglia Under 16 ha segnato 8 reti, mentre con l’Under 17 allenata da Mimmo Criscito è già stato aggregato in diverse occasioni. Cresciuto nell’Andora, è approdato al Genoa nel 2020, superando la concorrenza di Inter e Atalanta. Già protagonista con l’Italia Under 15 e autore di 8 reti nell’Under 16. Il calcio, per Roberto, è affare di famiglia. Il padre Manuel è stato centrocampista tra Andora, Alassio FC e Loanesi. Oggi allena nelle giovanili del Genoa e segue da vicino la crescita del figlio.