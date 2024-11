Dopo aver salutato Francesco Galati, il Gioiosa Ionica ha presentato il nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la prima squadra nel prossimo campionato di Eccellenza. Sarà il locrese Antonio Figliomeni il tecnico che siederà sulla panchina della squadra reggina.

«La società comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Antonio Figliomeni». È quanto si legge in una nota del sodalizio reggino che annuncia così l'accordo con il tecnico che guiderà i biancorossi nella stagione 2023-2024.

«Nato a Locri (RC) nel maggio 1964, da calciatore ha indossato le maglie di Taranto, Lecce, Reggina, Benevento, Siracusa, Licata, San Giuseppe e Ternana, mentre da allenatore si è seduto sulle panchine del Siderno, del Tropea, del Capo Vaticano, del Marina di Gioiosa, del Sambiase, del Praia a Mare, del Roccella, del Trebisacce e San Luca. In serie D, invece, ha guidato la Vibonese nella stagione 1999-2000, il Siderno nella stagione 2000-2001 e il Rosarno nella stagione 2008-2009. Con quest'ultima ha disputato i playoff per approdare in Serie C».