L'atleta, reduce dalla conquista del titolo europeo, manda in delirio gli sportivi della cittadina tirrenica

Con la medaglia d’oro ancora in tasca, vinta appena il giorno prima ai campionati europei in Lettonia, Paolo Nicolai è arrivato ad Amantea per prendere parte alla conferenza stampa di presentazione delle finali scudetto Under 21 e Under 19 programmate nel fine settimana sul lungomare della cittadina tirrenica. I successi del giovane campione, argento alle olimpiadi di Rio de Janeiro in coppia con Daniele Lupo, hanno contribuito ad accendere i riflettori su una disciplina sempre più praticata anche in Calabria.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del terzo e ultimo appuntamento del “Paolo Nicolai U23 Beach Volley Italian Tour”, approdato ad Amantea dopo le tappe di Pescara e Senigallia, al quale hanno preso 16 coppie, 8 femminili e 8 maschili, provenienti dal circuito nazionale di beach volley e di volley indoor. Per la cronaca si sono aggiudicati il torneo la coppia maschile composta da Edgardo Ceccoli e Renato Lalloni e quella femminile formata da Alessandra Colzi e Claudia Puccinelli.

Salvatore Bruno