Il lametino Claudio Gullo, pilota ufficiale del Gruppo Caffo 1915 di Limbadi sarà premiato il prossimo 17 febbraio in Sicilia a Taormina, durante la cerimonia di gala organizzata da Aci Sport Italia dedicata ai vincitori dei titoli tricolori assoluti della scorsa stagione. Gullo dovrà ritirare i due trofei e le relative medaglie d'oro di bi- campione d'Italia 2023 nella specialità del karting,

«Sono contento di essere il primo pilota calabrese nella storia del karting dal 1961 ad oggi a potersi cucire sul petto il titolo tricolore - afferma Gullo in una nota -, riuscendo così a scrivere il mio nome nell'albo d'oro Italiano Acisport, questo mi rende ancora più orgoglioso, perché per 62 anni non c'era mai riuscito nessuno».

Oltre a questi due importanti successi, il pilota lamentino ha ottenuto titoli anche «al volante di Vetture Turismo e sport prototipo», e inoltre Gullo ricorda di essere «l'unico» pilota calabrese «ad aver vinto titoli italiani sia nella specialità del karting e sia nella specialità delle cronoscalate», tutto ciò «mi da molta soddisfazione», poiché «ho sempre avuto poche risorse a disposizione in confronto agli altri piloti di alto livello ma ho sempre cercato di sfruttare al massimo le mie possibilità cercando di portare a casa il miglior risultato possibile».

«Ringrazio per questi successi chi mi ha insegnato ad andare forte, mio papà Francesco - continua - poi ringrazio la mia seconda famiglia, il Gruppo Caffo di Limbadi di Pippo e Nuccio Caffo che dal 2006 mi permettono di onorare nel motorsport a 360° il brand Vecchio Amaro del Capo, il mio Team Rope motorsport di Alessandro Zanoni per il supporto tecnico in pista, insieme al mio motorista di fiducia Attilio Ferragina che ha curato tecnicamente i motori tm 125, inoltre ringrazio anche l'Aci di Catanzaro e Vibo capitanata da Andrea Gambardella e dal Barone De Paola».