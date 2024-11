«Appena ho saputo della convocazione è come se si fosse avverato un sogno». Il podista per metà calabrese Alessio Milani è euforico, in quanto per la prima volta, a 42 anni, farà parte della Nazionale Italiana in occasione dei campionati mondiali della 100 km in programma il 7 dicembre a Bangalore, nel sud dell’India, a 900 metri sul livello del mare.

La madre dell’atleta è Giuseppina Scordo di Gioia Tauro, figlia dello storico tassista gioiese Michelangelo Scordo e di Antonia Marinelli.

Alessio Milani, anche se nato e cresciuto in Friuli dove la famiglia emigrò tempo addietro, ha sempre mantenuto un forte legame con la sua Terra. Nel comune della Piana ha numerosi parenti che torna sempre a trovare.

È un sottoufficiale dell’esercito, un sergente, che corre con l’atletica Monfalcone, e con sacrificio ha raggiunto un risultato straordinario.

«Mi alleno per 30 chilometri al giorno alle cinque del mattino prima di andare a lavorare – afferma Milani -. In vista del mondiale intensificherò tutto e curerò alimentazione e idratazione, fattori di primaria importanza. Sulla distanza dei 100 chilometri il mio miglior tempo è di 6 ore e 54 minuti. Punto a fare bene e scendere a 6 ore e 40’».

Per di più, alla sua età, per Alessio Milani rappresenta un doppio motivo di orgoglio essere presente tra i 4 uomini convocati per l’ultramaratona dal coordinatore tecnico del settore corsa in montagna, trail e ultradistanze Paolo Germanetto di comune accordo con la Direzione Tecnica Federale.

«Penso ai sacrifici fatti ed è un’emozione indescrivibile – dichiara l’atleta -. Ho conquistato questa maglia che sogno fin da bambino ed ora punto a tenerla il più possibile. Ho 42 anni, so che ci potrebbe essere un calo fisiologico, però sono un osso duro».

Alessio Milani ha intenzione di qualificarsi per i mondiali successivi a quelli indiani e mira, inoltre, a gareggiare nella 100 chilometri del Passatore, la competizione podistica di ultramaratona più famosa d’Italia, che si svolge annualmente, dal 1973, nell'ultimo sabato di maggio con partenza da Firenze e arrivo a Faenza.