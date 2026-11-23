Il tecnico salva la prestazione ma guarda subito alle trattative: «La squadra mi segue e non mi preoccupa la classifica, ora la priorità è completare la rosa»

Prosegue l'astinenza da vittorie per l'Isola Capo Rizzuto che, nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, esce sconfitta dalla trasferta sul campo della Deliese. I giallorossi allungano così a sei la striscia di partite senza successi e restano inchiodati al penultimo posto della graduatoria. Al di là del verdetto del campo, però, la formazione guidata da mister Saverio Gregorace dimostra di essere una squadra viva e propositiva, come testimonia il pirotecnico 3-2 maturato a Delianuova al termine di una buona prova complessiva degli ospiti.

Il rammarico per i punti persi nonostante le buone prestazioni

Nel post-partita, mister Gregorace analizza con lucidità l'ennesima gara ben giocata ma rimasta priva di riscontro in classifica, evidenziando la necessità di colmare alcune lacune: «È stata una grande partita da parte di entrambe le squadre, peccato perché non è la prima volta che offriamo questo tipo di prestazioni e poi torniamo a casa con zero punti. C'è da lavorare tanto».

L'appello al mercato di riparazione e la fiducia nel gruppo

Lo sguardo dell'allenatore giallorosso si sposta immediatamente sulle prossime mosse societarie, invocando innesti mirati per alzare il tasso qualitativo dell'organico: «Stiamo cercando le pedine giuste per aiutare i ragazzi, per questo non ci demoralizziam o. Siamo alla ricerca di quei due o tre profili che possano fare al caso nostro» . Nonostante la posizione delicata, Gregorace blinda lo spogliatoio e ribadisce la propria serenità sul proseguo della stagione: «La mia squadra è attenta e mi segue, dunque non mi preoccupa il campionato né il penultimo posto: adesso la priorità è trovare gli uomini giusti per rinforzare la rosa».