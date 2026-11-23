Il tecnico salva la prestazione ma guarda subito alle trattative: «La squadra mi segue e non mi preoccupa la classifica, ora la priorità è completare la rosa»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Prosegue l'astinenza da vittorie per l'Isola Capo Rizzuto che, nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, esce sconfitta dalla trasferta sul campo della Deliese. I giallorossi allungano così a sei la striscia di partite senza successi e restano inchiodati al penultimo posto della graduatoria. Al di là del verdetto del campo, però, la formazione guidata da mister Saverio Gregorace dimostra di essere una squadra viva e propositiva, come testimonia il pirotecnico 3-2 maturato a Delianuova al termine di una buona prova complessiva degli ospiti.
Il rammarico per i punti persi nonostante le buone prestazioni
Nel post-partita, mister Gregorace analizza con lucidità l'ennesima gara ben giocata ma rimasta priva di riscontro in classifica, evidenziando la necessità di colmare alcune lacune: «È stata una grande partita da parte di entrambe le squadre, peccato perché non è la prima volta che offriamo questo tipo di prestazioni e poi torniamo a casa con zero punti. C'è da lavorare tanto».
L'appello al mercato di riparazione e la fiducia nel gruppo
Lo sguardo dell'allenatore giallorosso si sposta immediatamente sulle prossime mosse societarie, invocando innesti mirati per alzare il tasso qualitativo dell'organico: «Stiamo cercando le pedine giuste per aiutare i ragazzi, per questo non ci demoralizziamo. Siamo alla ricerca di quei due o tre profili che possano fare al caso nostro» . Nonostante la posizione delicata, Gregorace blinda lo spogliatoio e ribadisce la propria serenità sul proseguo della stagione: «La mia squadra è attenta e mi segue, dunque non mi preoccupa il campionato né il penultimo posto: adesso la priorità è trovare gli uomini giusti per rinforzare la rosa».