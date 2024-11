Italia-Polonia sarà l'esordio casalingo della Nazionale under 20 nell'Elite League, ma sarà soprattutto una festa. Sulle tribune dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro sono attese migliaia di persone, con la presenza delle scuole calcio e degli studenti a rendere ancora più entusiasmante il pomeriggio da vivere (con calcio d'inizio alle 18) anche in diretta su figc.it. La squadra di Alberto Bollini, dopo il pareggio in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca, sta preparando la partita a Lamezia Terme, dove nel pomeriggio riceverà la visita del sindaco Paolo Mascaro; il match è stato invece presentato in una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del Comitato Regionale Calabria.

«Partecipo da amministratrice ma soprattutto di tifosa - ha spiegato il vicesindaco di Catanzaro Giuseppina Iemma, che ha portato i saluti del sindaco Nicola Fiorita -. Stiamo vivendo un momento straordinario per il ritorno della Nazionale al Ceravolo: siamo pronti ad accogliere questo tipo di manifestazioni internazionali. Abbiamo fatto un lavoro importante di restyling dello stadio proprio per poter ospitare partite come questa, a cui assisterà anche la comunità polacca. Catanzaro dimostrerà ancora una volta di essere accogliente e inclusiva: una città che vive di entusiasmo e che celebrerà una questa festa».

Un grande momento per la città di Catanzaro figlio anche dei risultati del club giallorosso, tornato in Serie B a distanza di 17 anni. «Siamo felici di ospitare questa partita di cartello - ha sottolineato il presidente, Floriano Noto -. Catanzaro attrarrà l'attenzione di tutto il calcio italiano, grazie a un gioco di squadra che ha coinvolto Federazione, Comitato Regionale, amministrazione comunale e club. Quando si lavora tutti assieme, i risultati arrivano. Domani ci sarà tanta gente, a fare il tifo per l'Italia e per il 'nostro' Luca D'Andrea». Il classe 2004, infatti, veste proprio la maglia giallorossa.

Italia-Polonia arriva in una "settimana azzurra" in Calabria, visto anche il contemporaneo impegno della Nazionale Under 17 Femminile nel Round 1 di qualificazione all'Europeo. «C'è grande attenzione da parte della Federazione verso il sud e verso la Calabria - ha detto il presidente del CR Calabria e vicepresidente della LND Saverio Mirarchi -. A marzo abbiamo avuto la Nazionale Under 21 a Reggio, prima ancora l'Under 19 a Crotone. Tutte dimostrazioni, grazie anche al lavoro dei club, che il nostro è un movimento che vale».

La Nazionale, quindi, si godrà il calore di Catanzaro, città a cui il capodelegazione dell'Under 20 Evaristo Beccalossi è particolarmente legato. «Il mio percorso è iniziato proprio qui, con la prima partita in Serie B. Sono felice di tornare come è felice la squadra, che percepisce l'entusiasmo della piazza e che vuole regalare grandi emozioni al pubblico del Ceravolo».

Una Nazionale composta, per buona parte, dal gruppo che pochi mesi fa ha vinto l'Europeo Under 19 Malta, con alla guida Alberto Bollini, attuale tecnico dell'Under 20. «Ci tengo a ringraziare Catanzaro, così come Lamezia Terme che ci sta ospitando, e ne approfitto per fare i complimenti al lavoro del club e anche a quello del Cosenza, allenato da Fabio Caserta, che ho avuto come giocatore all'Igea Virtus - ha sottolineato Bollini -. Poter avere per cinque giorni i ragazzi è importante per lavorare e crescere: la Polonia è una squadra molto fisica che conosciamo bene (due precedenti lo scorso anno a livello di U19, una vittoria Azzurra e un pari, ndr). Dobbiamo sfruttare al meglio questo tempo, con il piacere e l'onore di giocare davanti a un grande pubblico». Luis Hasa è stato il miglior giocatore dell'Europeo e uno degli artefici del successo di luglio: «Siamo pronti per giocare questa partita, ci stiamo allenando bene: affrontiamo una squadra fisica, rognosa, ma con le nostre caratteristiche sono sicuro che potremo fare una grande gara».