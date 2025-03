Si chiude con una vittoria (2-0) nella nebbia, e con gli applausi dei 3.620 spettatori del 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro, l'avventura della Nazionale Under 19 nell'Europeo di categoria. La contemporanea vittoria della Spagna a Cosenza contro la Lettonia (4-1) qualifica infatti i campioni d'Europa in carica, che nei minuti finali avevano trovato il pareggio a Catanzaro contro gli Azzurrini.

Italia che non sarà quindi presente nella fase finale in programma a giugno in Romania: per ritrovare un'edizione senza l'Italia bisogna tornare al 2017, e con in mezzo la vittoria del 2023. Un'Italia che lascia la competizione con un successo firmato da Francesco Camarda e Jeff Ekhator e che può dispiacersi soprattutto per il pareggio all'esordio a Crotone contro la Lettonia. La mancata qualificazione non cancella però un evento in cui il pubblico calabrese ha dimostrato ancora una volta il suo amore per la maglia azzurra: in tre partite, tra Crotone e Catanzaro, sono stati 12.024 gli spettatori, con quelli in tribuna per Francia-Italia che sono rimasti ai loro posti nonostante l'ora e mezza di sospensione.

Le parole di Bollini

«C'è tanto orgoglio per questo gruppo di ragazzi e per lo staff, per aver onorato la maglia azzurra - l'analisi del tecnico Alberto Bollini -. Gli episodi fanno parte del calcio: non siamo stati fortunati ma siamo stati una squadra, in un girone in cui c'erano i campioni e i vicecampione d'Europa. Ringrazio il pubblico calabrese per averci sostenuti, facendoci sentire a casa. La parola rammarico non la voglio mettere: quando una squadra dà tutto in campo non può che sentirsi al top. Il problema è stato il sorteggio: non abbiamo perso una partita ufficiale in questa stagione, per questo devo dire soltanto bravi ai ragazzi, perché già questa era una finale, da cui usciamo a testa altissima».

Il tabellino

FRANCIA-ITALIA 0-2 (p.t. 0-1)

FRANCIA (4-3-3): Niflore; Zague, Kayi Sanda, Gadou, Methalie; Bamba (dal 25' st Sylla), Amougou (dal 25' st Bouneb), Canvot; Gomis (dal 45' st Guirassy), Meité (dal 38' st Diliwidi), Millner (dal 1' st Detourbet) A disp.: Argney, Titi, Sangui, Kiwa. All. Vannuchi

ITALIA (4-3-3): Martinelli; Magni (dal 48' st Fini), Leoni, Plaia, Pagnucco; Liberali (dal 43' st Rispoli), Sala, Venturino (dal 48' st Agbonifo); Ekhator (dal 12' st Coletta), Camarda (dal 48' st De Pieri), Fortini. A disp.: Nunziante, Jack, Natali, Mendicino. All. Bollini

Arbitro: Bandic (Bosnia). Assistenti: Zugic (Bosnia), Urun (Turchia). IV ufficiale: Kucuk (Turchia)

Reti: 24' pt Camarda, 5' st Ekhator

Note: ammoniti Sala (I), Amougou (F), Fortini (I), Zague (F)



UEFA UNDER 19 EUROPEAN CHAMPIONSHIP - ELITE ROUND, GRUPPO 5

Prima giornata (mercoledì 19 marzo)

Spagna-Francia 2-1

ITALIA-Lettonia 1-1

Seconda giornata (sabato 22 marzo)

Francia-Lettonia 2-1

ITALIA-Spagna 2-2

Terza giornata (martedì 25 marzo)

Francia-ITALIA 0-2

Lettonia-Spagna 1-4

Classifica: Spagna 7, ITALIA 5, Francia 3, Lettonia 1