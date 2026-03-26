Buona la prima per la Nazionale Under 19, che debutta con una vittoria netta nella fase Elite di qualificazione all’Europeo. Sul manto erboso del "Nicola Ceravolo", gli Azzurrini hanno superato l'Ungheria con un perentorio 3-0, un risultato che proietta i ragazzi di Alberto Bollini verso i prossimi impegni in terra calabrese: sabato 28 a Cosenza contro la Slovacchia e martedì 31 di nuovo a Catanzaro contro la Turchia. Il successo è stato analizzato nella sede catanzarese della Lega Nazionale Dilettanti, in una conferenza stampa a cui hanno preso parte, oltre ai vertici federali e societari, anche i sindaci Nicola Fiorita (Catanzaro) e Franz Caruso (Cosenza). Un’occasione per fare il punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti.



Il tecnico Alberto Bollini non nasconde la soddisfazione, pur mantenendo alta la guardia: «L'esordio è stato ottimo perché abbiamo vinto proprio da squadra, non era così scontato perché era un avversario molto insidioso sotto l'aspetto tecnico e fisico. Il 3-0 non deve ingannare perché è stato frutto comunque di tanto sudore, di tanta abnegazione dei nostri ragazzi e anche di un ottimo equilibrio tattico. Siamo abituati a godercela ma anche a dover resettare sia per quel che riguarda l'aspetto energetico e sia perché questi mini tornei hanno sempre tante insidie». In vista del match di sabato, l'allenatore aggiunge: «È una squadra fisica, una squadra che sa palleggiare molto bene, ha una delle migliori caratteristiche: il possesso palla con buona individualità, quindi noi dobbiamo giocare da Italia per cercare di ottenere il massimo del risultato».



L'importanza dell'evento per la regione è stata sottolineata da Saverio Mirarchi, presidente LND Calabria: «Ieri abbiamo fatto una gran bella partita, un bel secondo tempo, abbiamo mostrato il nostro valore. È una squadra che, da quello che abbiamo visto, ha contenuti di valore. La prima è andata, adesso attendiamo le altre due gare. Sabato a Cosenza e martedì di nuovo a Catanzaro, nella speranza di iniziare bene questo percorso che vede impegnate le nostre nazionali». Focus anche sui singoli talenti nelle parole di Paolo Morganti, direttore generale del Catanzaro: «Una bella partita, siamo contenti del risultato. Siamo contenti di vedere dei giovani importanti qui a Catanzaro. Liberali è un giovane di valore, ha dovuto fare un percorso formativo, lo sta facendo tutt'oggi per migliorare sempre di più e ci fa piacere vederlo con la maglia azzurra».

Infine, Francesco Xausa, segretario generale del Cosenza Calcio, ha confermato l'entusiasmo della piazza bruzia: «Siamo felicissimi di ospitare la nazionale italiana, un bellissimo percorso. Come sempre Cosenza Calcio e Cosenza rispondono presente e sappiamo che anche il pubblico sta rispondendo molto bene. Ci auguriamo insomma anche noi di dare il nostro contributo e il nostro pubblico a portare la vittoria alla nazionale».