L’Italia Under 19 riparte da Catanzaro, da una vittoria netta e da un talento che ormai si è preso la scena: Mattia Liberali. Gli Azzurrini si preparano alla sfida contro la Slovacchia con entusiasmo e consapevolezza, forti di un esordio convincente nella fase élite.

Al Nicola Ceravolo, davanti a migliaia di tifosi, la squadra di Alberto Bollini ha travolto l’Ungheria con un secco 3-0, grazie alla doppietta di Iddrissou e al sigillo di Comotto. Una prestazione solida, costruita con equilibrio e maturità, che ha subito proiettato l’Italia in vetta al girone insieme alla Turchia.

Liberali, Catanzaro e l’emozione del Ceravolo

In mezzo al campo, tra gli applausi del pubblico calabrese, c’era proprio Liberali. Il talento del US Catanzaro 1929 ha illuminato la manovra azzurra, confermandosi punto di riferimento tecnico e simbolico di questo gruppo.

«Con Catanzaro è stato amore a prima vista. Mi sono trovato bene fin dall’inizio con tifosi, staff e compagni. Anche ieri ho sentito il boato dei tifosi, un’emozione indescrivibile».

Non è solo una questione di campo, ma di identità: Liberali gioca “in casa” anche con la Nazionale, e questo può fare la differenza.

Verso la Slovacchia: snodo decisivo

Il prossimo ostacolo si chiama Slovacchia, battuta dalla Turchia nel primo turno. Una partita tutt’altro che semplice, inserita in un girone equilibrato dove ogni dettaglio pesa.

Il calendario è chiaro: prima la Slovacchia, poi la Turchia ancora tra Cosenza e Catanzaro. Due gare che decideranno il passaggio alla fase finale dell’Europeo.

Lo sa bene anche Bollini, che dopo il 3-0 ha invitato alla prudenza: il risultato «non deve ingannare», perché è stato frutto di lavoro e sacrificio.

Ambizione e equilibrio: il messaggio di Liberali

Il classe 2007 guarda lontano, ma con maturità:

«Speriamo di arrivare alla fase finale: il sogno è fare il bis Europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta».

È questo lo spirito dell’Italia U19: entusiasmo, ma senza perdere equilibrio.

Catanzaro spinge, Italia sogna

Il successo contro l’Ungheria non è stato solo un risultato, ma un segnale. La Nazionale ha mostrato solidità, qualità e una forte identità di gruppo, elementi fondamentali per puntare alla fase finale.

E mentre il pubblico di Catanzaro continua a spingere, gli occhi sono tutti su Mattia Liberali. Perché nelle sue giocate passa una parte importante del futuro azzurro.

Contro la Slovacchia servirà un’altra prova da grande squadra. E magari, ancora una volta, basterà seguire il suo talento.