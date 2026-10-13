Oro per Beatrice Martino, argento per Princes Mae Scigliano e bronzo per Vincent Paura. Soddisfatto il tecnico Angelo Arditi: «Fiero del lavoro che stiamo svolgendo in palestra»

Tre atleti in gara e altrettante medaglie conquistate. È il bilancio della partecipazione della Motus Fitness Center di Montalto Uffugo alla Coppa del Presidente – Memorial Franca Bilardi, appuntamento regionale di karate FIJLKAM che si è svolto nel fine settimana al PalaMaiata di Vibo Valentia.

La manifestazione ha richiamato centinaia di giovani atleti provenienti dalla Calabria e da altre regioni, impegnati nelle diverse categorie di gara. In questo contesto, la società montaltese, guidata dal tecnico Angelo Arditi, ha ottenuto tre piazzamenti sul podio con tutti gli atleti iscritti alla competizione.

A conquistare la medaglia d'oro è stata Beatrice Martino, nella categoria Under 14 -52 kg. Medaglia d'argento per Princes Mae Scigliano, impegnata nella categoria Under 14 +52 kg, mentre Vincent Paura ha ottenuto il bronzo nella categoria Cadetti -70 kg.

Un risultato che conferma il percorso di crescita della società sportiva di Montalto Uffugo, impegnata nella formazione dei giovani karateka e nella partecipazione alle competizioni regionali.

Soddisfazione è stata espressa dal tecnico Angelo Arditi, che ha sottolineato il lavoro svolto quotidianamente dagli atleti e dallo staff.

«Sono davvero fiero del lavoro che stiamo svolgendo in palestra e della grande voglia di questi ragazzi. Nonostante la nostra sia una piccola realtà sul territorio, grazie alla collaborazione di tutto lo staff e delle famiglie ci stiamo affacciando sempre di più al karate di alto livello. I nostri atleti più giovani fanno tesoro di questi successi per la loro crescita quotidiana».

Le tre medaglie conquistate a Vibo Valentia rappresentano un risultato importante per la Motus Fitness Center e per lo sport di Montalto Uffugo, che continua a esprimere giovani atleti capaci di distinguersi nelle competizioni.