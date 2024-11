Alessandro Chiarelli, originario di Corigliano, si è piazzato secondo in campionato e terzo in coppa. Tornerà in pista il 15 aprile per la quarta tappa del Campionato regionale Puglia-Calabria

Primavera intensa di appuntamenti per il pilota disabile coriglianese Alessandro Chiarelli, già pluripremiato campione nell’appassionante disciplina sportiva del karting. Lo scorso 25 febbraio, a Savelletri di Fasano, nell’ambito della premiazione del Campionato regionale Puglia-Basilicata-Calabria zona 8 Aci Karting, Chiarelli è salito sul podio conseguendo il secondo posto nel Campionato e il terzo in Coppa Puglia. Un doppio risultato ragguardevole avvenuto alla presenza delle maggiori autorità dell’Automobile Club d’Italia, in primis Emanuele Pirro, presidente del Karting nazionale, e Oronzo Pezzolla, presidente nazionale Aci Sport Italia.





Chiarelli, da quel momento, è stato poi costretto ad un forzato stop a causa delle difficoltà derivanti dall’arto amputato, che non gli hanno tuttavia impedito di lavorare a nuovi edificanti progetti di carattere sociale prim’ancora che sportivo. In particolare, il pilota coriglianese ha ideato due eventi di prossimo svolgimento: il primo è incentrato sull’educazione stradale e, trattandosi di campagna sulla sicurezza, si rivolgerà agli studenti e quindi avrà luogo in concomitanza della conclusione dell’anno scolastico in corso; il secondo, denominato “Motor Sport”, si svolgerà invece ad agosto e si configurerà come un messaggio di speranza che vedrà protagonisti gli stessi diversamente abili.



Per quanto riguarda invece le prossime tappe del percorso agonistico, il pilota calabrese ritornerà in pista il 15 aprile per la quarta tappa del Campionato regionale Puglia-Calabria. Un appuntamento particolarmente significativo poiché andrà a svolgersi sul circuito dei Due Mari di Amato, già proscenio di numerose vittorie portate a casa da Chiarelli.