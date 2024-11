Sul gradino più alto del podio ad Arezzo, nella categoria A professionisti, il girifalcese Lino Rodio già campione di karate

Si chiama Lino Rodio, è calabrese, precisamente di Girifalco ed è il nuovo campione italiano di kickboxing categoria A professionisti. Classe ’73, nell’ultimo e decisivo combattimento ha messo al tappeto sfidante Lorenzo Mattani. Lo ha fatto ai campionati nazionali nella gabbia del Principe ad Arezzo, al termine dei 5 round che lo hanno fatto salire sul gradino più alto del podio.

Il match

Mattani è partito meglio di Rodio, ma si è dovuto arrendere al ritmo altissimo imposto dall’atleta calabrese, che nella seconda parte del combattimento è riuscito a mettere a segno i colpi in più che gli hanno permesso di prevalere nei cartellini dei tre giudici. L’atleta aretino della Fit Unit era arrivato all’incontro in gran forma e perfettamente preparato, ed è solo alla distanza che non è riuscito a completare quanto aveva iniziato a costruire nei primi tre round. La lettura del verdetto ha dimostrato come la differenza fra i due atleti sia stata minima, ma unanime a favore di Rodio, premiato al centro della gabbia da Santi Nicchi della Boxe Nicchi.

Dal karate alla kickboxing

Campione di karate, Lino Rodio, pratica kickboxing solo da due anni. Ma gli è bastato per mettere in fila uno dietro l’altro atleti con maggiore esperienza in questo sport. Ed il titolo italiano conquistato in terra toscana ne è il segno più concreto.