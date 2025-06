Dopo il successo europeo, il kickboxer crotonese punta a chiudere la scalata con la cintura iridata Wako Pro, messa in palio nel match in programma nella città di Pitagora: «Combatterò davanti alla mia gente»

Il 24 maggio scorso, sul ring dell’Allianz Cloud di Milano, il calabrese Fabrizio Ruggiero ha conquistato il titolo europeo WAKO Pro nella categoria K1 Rules -62,2 kg. L’atleta crotonese, in forza al Team Tsunami Petrosyan, ha superato ai punti lo spagnolo Alexis Sosa, imponendosi al termine di un incontro ben condotto e tecnicamente solido. Il match era il clou della serata Petrosyan Mania – Gold Edition, uno degli appuntamenti di maggior rilievo nel panorama della kickboxing internazionale.

«Dopo tanti sacrifici e rinunce, questo risultato rappresenta per me il premio più grande – ha dichiarato l’atleta ai microfoni di LaC News24 –. Non è semplice vivere da atleta, soprattutto in periodi festivi come nel caso dell'europeo disputato vicino alla Pasqua, le vacanze arrivano solo dopo un match».

Cresciuto sportivamente in Calabria, Ruggiero ha evidenziato anche le difficoltà logistiche legate alla pratica di sport da combattimento in regione, pur senza fare drammi: «Non penso sia complicato praticare questo sport in Calabria – ha spiegato –. Se si ha forza di volontà, una strada si trova ovunque».

L’attenzione dell’atleta crotonese adesso è rivolta alla prossima sfida. Il 26 luglio prossimo, proprio la città di Crotone ospiterà per la prima volta una tappa del Petrosyan Mania, con una card internazionale che culminerà nel match valido per il titolo mondiale WAKO Pro. Il PalaMilone sarà il teatro di un evento inedito per Crotone, trasmesso anche in diretta su Dazn. «Poter combattere per il titolo mondiale nella mia città, davanti alla mia gente, è qualcosa che ho sempre sognato – ha detto Ruggiero –. In tanti mi hanno seguito nei match in Italia e all’estero. Ora che sarò a casa, spero di avere il sostegno di tutta la Calabria».

L’organizzazione dell’evento è curata da Armin Petrosyan, in collaborazione con la Regione Calabria e il Comune di Crotone. I biglietti sono già disponibili sul portale www.clapit.com. Secondo quanto riferito dall’atleta, la richiesta è alta: «Consiglio a chi vuole esserci di affrettarsi – dice Ruggiero in un suo appello conclusivo – , i posti stanno andando esauriti rapidamente».